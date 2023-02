Sin lugar para privilegios. Luego que Cuarto Poder revelara que en el Congreso de la República se decidió cambiar el menú de su comedor por un costoso bufet para las actividades y eventos oficiales, diferentes voces salieron a justificar o cuestionar esta concesión que puede llegar a costar hasta S/191 por cada padre de la patria.

El parlamentario Héctor Acuña (APP) consideró que se debe reconsiderar el contrato ya que no se puede estar “ajeno a la crisis económica que vive el país”. “Lo primero que he pedido formalmente es que me alcancen el contrato y la adenda; para así saber datos concretos sobre el precio de estos bufés”, afirmó a Perú21.

De acuerdo al dominical, desde el 12 de diciembre último, el Legislativo varió su menú, que no superaba los S/16, por un bufet que tiene un costo de S/80 por congresista.

Pero este cambio no solo es para el almuerzo, también es para el desayuno que ahora cuesta S/31 versus los S/4.22 que costaba antes; y para la cena que vale ahora S/80. En total, cada congresista podría consumir por alimentación hasta S/191.

“La población cree que es un acuerdo del Pleno, pero no, es cuestión única de la Mesa Directiva, que la encabeza José Williams. Ellos son los que firman, gestionan en el Congreso”, apuntó Héctor Acuña.

A favor del bufet

El titular del Parlamento, José Williams (Avanza País), trató de excusar el costoso bufet por congresista y precisó que esto se realiza únicamente cuando hay sesiones de Pleno.

“Ese bufet se da solamente cuando toca Pleno porque los congresistas están desde las 9-10 de la mañana hasta las 11-12 de la noche. Todos los demás días los congresistas pagan por la ración de comida S/25″, indicó a la prensa.

Por su parte, el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, restó importancia a los cuestionamientos y señaló que “no es una cosa nueva”. “Lo que pasa es que hay público nuevo y se impactan cuando conocen el tema del bufet”, matizó.

Al respecto, sostuvo que en los próximos meses podría reducirse el precio cuando se realicen nuevos estudios de mercados sobre alimentos.

Tenga en cuenta