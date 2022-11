Para Aníbal Quiroga, la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres al Congreso es sólo una distracción de las críticas que han recaído en el premier por haberse referido a una periodista con insultos y calificativos.





Aníbal Torres hace un pedido improcedente por la ley que restringue su uso, conversamos con los constitucionalista Carlos Hakansson y Aníbal Quiroga.

“Esta es una cuestión de confianza inopinada que ha surgido en medio de los insultos y agravios que le ha propinado el premier Aníbal Torres a una periodista de canal 4. Este rechazo ha sido unánime, incluyendo a los gremios periodísticos, el Colegio de Abogados de Lima, la sociedad civil y hasta la embajada de los Estados Unidos. En lugar de lanzar la piedra para otro lado, el Ejecutivo lanza esta suerte de cuestión de confianza que plantearía con el premier Torres en el Congreso. El problema es que existe una ley que está vigente y que se tiene que respetar, porque ha pasado por el control del Tribunal Constitucional y este órgano ha resuelto que una cuestión de confianza, en estos términos, es inconstitucional. Por lo tanto, este tema está zanjado. Lo que pretende discutir el Poder Ejecutivo ya ha sido discutido por el TC. A mí me parece que este es un tema generado a tontas y a locas por el oprobio generado con los insultos del premier a una periodista y no han tenido mejor idea que lanzar esto al Congreso. Me parece que esto más bien complica la situación del Ejecutivo ante la OEA. Han actuado de forma muy básica, han sido muy elementales. Lo que ha causado una suerte de acción y reacción contra el premier Torres que ha estado contra las cuerdas y que ha logrado diluir las críticas con este tema. Los ministros defensores de Pedro Castillo se han memorizado una plantilla que han repetido como loros; que es el “equilibrio de poderes”, sin darse cuenta de lo que dicen porque ya existe una ley para que el Ejecutivo no haga abuso de esta medida”, indicó.