Para el analista político José Carlos Requena toda medida que se quiera impulsar deberá pasar por el Congreso, pero todo dependerá de una prueba concluyente en contra de Pedro Castillo. A su vez Camila Bozzo, indica que no se tienen los votos para una eventual vacancia en su contra.

“En general todo desenlace tendrá que pasar por el Parlamento porque si solo se limita a la esfera judicial los plazos serán muy largos, en consecuencia, se tendrá que dar alguna celeridad a la situación de Castillo a una eventual remoción suya de Palacio, eso lo vamos a ver en las próximas horas o en los próximos días con la información de Bruno Pacheco, que ha sido un gran impacto”, indicó Requena.

Si bien la congresista Lady Camones podría refrescar la imagen del Congreso, se necesitará de mucho consenso para tomar una decisión sobre el futuro político del país.

“Creo que el perfil de Lady Camones, de provincia y sin antecedentes, es mucho más moderado y este perfil podría darles un nuevo impulso a las acciones de fiscalización del Congreso. Y digo moderado porque podría ayudar a generar más consensos e impulsar una moción de vacancia específicamente. La situación del presidente es bastante complicada, es una afrenta para la moral del país que siga ocupando la presidencia. Pero creo también que para un sector del Congreso todavía no ve que hay una afrenta, creo que no hay los votos lamentablemente. Para que se lleguen a los 87 votos se necesitarían algunos votos de la izquierda y no será fácil conseguirlos rápidamente”, insistió Bozzo.