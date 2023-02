Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, aborda el caso de los congresistas que viajaron en Año Nuevo con dinero del Estado y el de la congresista Margot Palacios; prefirió no adelantar opinión.





¿Qué tendría que pasar desde la Comisión de Ética con los congresistas en cuestión?

Respecto a los congresistas en cuestión que viajaron en Año Nuevo y a la congresista Margot Palacios, no puedo emitir ni siquiera de manera personal una opinión. Mi opinión personal puede interpretarse como un adelanto de juicio.





¿Cuándo se tratarán los casos en la Comisión de Ética?

Termina la semana de representación y evaluaremos caso por caso, como corresponde. Estamos en proceso de evaluación, luego nos pronunciaremos; puede ser por oficio o mesa de partes .





¿Otorongo no come otorongo?

Creo que mi actitud en la Comisión de Ética ha sido totalmente transparente. Creo que todo el trabajo en la Comisión ha tenido que ver con el buen manejo, personalmente no me afecta lo que puedan decir porque mi trabajo ha sido ciertamente responsable.





Muchos congresistas, como Margot Palacios, han dicho que vivimos en una dictadura, como lo reveló ayer Perú21, ¿usted cree que es así?

El expresidente Castillo salió a los medios de prensa, dijo lo que dijo y esa ha sido su caída, él solito, sin ayuda de nadie se ha vacado. La dictadura de la que hablan se dará si no hay Congreso, el día en que desaparezca el Congreso no tendremos democracia y eso es lo que están buscando algunas personas que pertenecen a estos grupos de izquierda. ¿Quiénes viven en dictadura? Miremos a nuestros vecinos de izquierda Venezuela, Nicaragua, Cuba. No entiendo con qué autoridad se habla de dictadura.





¿Cree en el adelanto de elecciones?

No creo en el adelanto de elecciones si no hay reformas. Y para esto tiene que haber desprendimiento precisamente de la gente que dice que en este país se vive una dictadura. Si queremos seguir viviendo en el país de la improvisación, entonces que se hagan las elecciones al 2023 y que siga la inestabilidad política, no seré cómplice de este tipo de situaciones.