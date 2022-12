Para José Tello ministro de Justicia, es el Congreso que le toca decidir sobre el adelanto de elecciones. Puso énfasis en que el gobierno de Dina Boluarte ha dado claras señales para que esto suceda.

“Nosotros no podemos anticiparnos a un escenario que se tiene que presentar en el Congreso, ellos están en una etapa deliberativa están procurando tener una posición para la reconsideración que se ha presentado la semana pasada y tratar de viabilizar el adelanto de elecciones. Como ministro de Estado no puedo hacer un juicio de valor como miembro del Ejecutivo hay que respetar la autonomía de cada poder del Estado. El Congreso determinará si va o no el adelanto de elecciones. Todo está en manos de ellos”, dijo Tello.









Remarcó que los ministros de Estado están viajando a las regiones a explicar que el Gobierno de Boluarte sí quiere un adelanto de elecciones.

“Nosotros desde el Ejecutivo respondemos por un proyecto de ley que hemos presentado un proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones. Quien tiene que legislar finalmente ya recogiendo la postura del Ejecutivo y de los organismos electorales es el Congreso. En tanto no haya un marco normativo vigente para realizar elecciones adelantadas no podemos ir más allá. Nosotros no podemos salir explicando un procedimiento porque no es nuestra competencia. Lo único que quiero ser enfático es que nosotros estamos viajando al Perú entero dando cuenta que sí queremos adelanto de elecciones, que haya adelanto de elecciones y ese adelanto de elecciones corresponde que lo determine el Congreso de la república, es la elección del Congreso”, concluyó.





