Eduardo Ponce Vivanco, exviceministro de Relaciones Exteriores, lamentó que el presidente colombiano Gustavo Petro haya comparado a la Policía Nacional con tropas nazis. Aseguró que el presidente colombiano le miente a la comunidad internacional.





¿Qué opina de las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia?





Sus declaraciones son de mala fe y de ignorancia. De mala fe porque sabe que está mintiendo en cuanto a lo que ocurre en el Perú. Nuestra fuerza policial solo estaba en la escalinata del Palacio de Justicia en un día de intensas movilizaciones. Los policías estaban parados, solo estaban parados y punto. Petro está invocando a la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando ni siquiera debería invocarla. Petro no tiene derecho a estar mintiendo y menos provocando ni concertando con países para hacernos daño, con mala fe.









Alejandro Muñante de Renovación Popular dice que Perú debe romper relaciones con Colombia.





El Perú no ha roto relaciones con México, con Argentina ni con Bolivia. De tal manera que romper relaciones con Colombia sería una situación improducente. Es excesivo porque con Colombia no solo tenemos una relación a nivel de gobiernos, la relación es intensa desde el punto de vista comercial y de inversiones; darle crédito a una persona que es aficionada a vicios no vale la pena. No vamos a sacrificar la relación con un socio de la Alianza del Pacífico. Aquí hay que ver esta situación como Estado y no como gobierno. Petro es el gobernante de Colombia, no el dueño del Estado colombiano.





¿Entonces, cuál debe de ser la respuesta del Perú?





El Congreso debe declararlo persona no grata, además los congresistas de nuestro país deberán alertar a sus pares de la política colombiana para que se vea el tema como oposición a Petro. Mantengamos las cosas con calma, diligencia y buen manejo.





VIDEO RECOMENDADO: