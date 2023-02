Un informe de Cuarto Poder alertó de los privilegios en alimentación de los 130 congresistas. Nada más y nada menos que un bufet de 80 soles por cada parlamentario. Iván Lanegra, secretario de la asociación civil Transparencia, analiza el caso.

¿Cómo se explica el bufet para congresistas?

En la administración pública uno recibe una remuneración y esa remuneración sirve para pagar algunas cosas como los alimentos que uno tiene que consumir como parte de la jornada diaria. De hecho, cuando fui viceministro había un restaurante cercano donde trabajaba y ahí iba para almorzar, evidentemente la cuenta de esos almuerzos la pagaba yo. El tema pasa cuando eso se hace de manera informal, en ese caso ¿cuál es la razón por la cual se ha hecho eso (el bufet)? ¿Qué justifica eso? Los congresistas no carecen de un lugar donde puedan almorzar. Ese tipo de cuestiones es lo que realmente genera desconfianza de la ciudadanía y que las reglas no son parejas para todos, que hay una suerte de situación privilegiada.





Entonces, el reclamo está justificado.

El reclamo es completamente válido y justificado. Es un dinero que el congresista ya no está gastando, sino que se le da como un bono o vale diario. No es la primera vez, porque el tema de los pasajes aéreos es otro caso en particular, porque el funcionario debe dar cuenta de lo que hace con estos servicios, estamos ante una situación en que se generan dudas. Esta es una forma de remuneración informal, porque inclusive uno podría entender algunas cosas que les dan a los congresistas como útiles y materiales para realizar su función. Pero cuando estos beneficios ya no son vinculables a tu función, son interpretados como una remuneración.

¿Quién debe de investigar el caso?

La Contraloría debería tomar nota de esto porque todo tipo de retribución tiene que tener una justificación, de lo contrario puede traer problemas administrativos independientemente de que la Mesa Directiva tenga que explicar el porqué de esta decisión política. También debe haber una respuesta de carácter administrativo. Los congresistas no están para ningún privilegio sino para garantizar un buen servicio al ciudadano.





