¿Qué opina de los congresistas que votaron en contra del proyecto?

No tengo el dato de quiénes votaron en contra, pero considero que ha sido muy importante su aprobación. Lo que se busca a través de este proyecto es proteger la democracia. Todos los delitos son condenables, pero no todos tienen como sujeto pasivo la estabilidad democrática de un país. Recordemos que el Pleno aún puede hacer modificaciones y seguramente habrá congresistas que querrán meter muchos más delitos, pero no se puede ampliar demasiado el espectro.









¿Cree que logrará el apoyo de Perú Libre y el Bloque Magisterial, bancadas que votaron en contra?

Acá se trata de proteger al Estado, sea de la izquierda o de la derecha. Porque el que atenta contra el Estado no conoce de ideologías sino de un actuar delictivo. Me muestro optimista hasta este momento porque no veo en este proyecto algún interés partidario, no veo que se pueda alegar una situación contraria al derecho de todos los peruanos. Una cosa es el debate en la Comisión y otra en el Pleno, porque en este último espacio, uno da una voz más política independientemente de nuestra bancada.

¿Este proyecto tendrá vigencia para las próximas elecciones?

Efectivamente, desde que se aprueba tendrá vigencia para adelante, pero recordemos que esto es una reforma constitucional, es decir, vamos a necesitar de un amplio consenso en el Congreso. Creo que es bueno que la población sepa de este proyecto para que pueda encarar a los congresistas a que protejamos juntos la Constitución.





Sin embargo, tiene que ser evaluado en dos legislaturas por tratarse de reforma constitucional.

Pero si no es en dos legislaturas podría ser una votación que supere los 66 votos y luego un referéndum. Espero que evitemos el referéndum porque implicaría un espacio de 4 meses para su aprobación, con un costo de más de 100 millones de soles. Espero que los congresistas tomen conciencia de eso y eviten ese gasto innecesario.





