Pedro Castillo, el expresidente golpista, tiene mañana viernes 5 su última oportunidad para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto a su participación como cabecilla en una organización criminal familiar que, de acuerdo al Ministerio Público, habría operado desde Palacio de Gobierno durante su mandato, entre fines de julio de 2021 y diciembre de 2022.

Hace una semana, el exmandatario se conectó virtualmente a la sesión del grupo de trabajo que preside Héctor Ventura, pero se negó a jurar –como paso previo a su intervención– alegando que lo haría solo si era llevado al Palacio Legislativo desde el penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva de 36 meses.

Pese a que Ventura le explicó sobre la imposibilidad de este trámite, Castillo insistió en su pedido e incluso pretendió usar la comisión como una tribuna para lanzar un discurso político en el que llegó a decir: “sigo siendo el presidente constitucional del Perú”.

“La sesión será este viernes a las 9 de la mañana y Castillo ha sido debidamente notificado, él está en la obligación de participar pero también puede hacer uso de su derecho constitucional de guardar silencio, nosotros no podemos ir en contra de eso, pero si se rehúsa a jurar ante la comisión podría ser pasible de una denuncia penal por desacato a la autoridad”, declaró a Perú21 el titular de la Comisión de Fiscalización.

LEGULEYADAS

Sobre la negativa reiterada de Castillo a dar su testimonio ante la comisión, el parlamentario de Fuerza Popular la calificó como “argucias legales sin asidero y leguleyadas” cuyo único fin, dijo, es “dilatar, entorpecer y obstruir el desarrollo de las investigaciones”.

Agregó que esta situación no hace sino perjudicar al propio Castillo cuya situación jurídica, indicó, “de por sí ya es bastante complicada”. “Si él no tiene esa voluntad de declarar va a tener no solo un reproche jurídico sino también un reproche social considerando que es un exmandatario que tiene mucho que decir sobre estos presuntos actos ilícitos y la ciudadanía lo quiere escuchar”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)