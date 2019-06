Congreso patea votación de recomposición de comisiones

En medio de disturbios en el Hemiciclo del Congreso, hoy se puso al voto la recomposición de las comisiones ordinarias, pero esta no procedió porque solo obtuvo 37 votos a favor y 65 abstenciones.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no hiciera caso a Fuerza Popular y al Apra, quienes le pedían una cuestión de orden. Este reclamo de los legisladores era porque no se dio lugar al debate previo a la votación de este tema.

Una discusión aparte se dio cuando los legisladores de Cambio 21, Nuevo Perú, Bancada Liberal y el Frente Amplio le reclamaba a un grupo de legisladores de Alianza para el Progreso que cambie su voto en la recomposición.

Y es que Richard Acuña, César Vásquez y otros legisladores de esa agrupación votaron en abstención, con excepción de Eloy Narváez quien lo hizo a favor. Con esta decisión, la reorganización de las comisiones queda en suspenso.

Terminando la votación, el titular del Congreso se retiró y suspendió la sesión hasta las 10:00 am, hora en la que hará su ingreso el premier Salvador del Solar para pedir formalmente la cuestión de confianza.

A su salida Luis Galarreta le gritó a Salaverry “cuestión de orden Vizcarra”.