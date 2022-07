Al término de su primer periodo anual de sesiones (2021-2022), el Congreso de la República registró una elevada desaprobación (79%), solo comparable con la del Poder Ejecutivo (74%), lo cual revela que el respaldo de la población hacia sus autoridades se esfumó rápidamente en solo un año. ¿Qué puede explicar esto en el Legislativo?

PUGNAS INTERNAS

El fraccionamiento y las pugnas internas fueron un desestabilizador constante en el interior del Parlamento. En ese sentido, el periodo terminó como empezó, con cuatro listas compitiendo por liderar la nueva Mesa Directiva –por primera vez en la historia–, con congresistas de derecha esparcidos en listas de izquierda, justo cuando la crisis de gobernabilidad generada por el presidente Pedro Castillo demandaba del Parlamento unión y consenso.

Durante este primer año, en total 36 congresistas se apartaron de las agrupaciones políticas por las que fueron electos y el número de bancadas pasó de 9 a 12, un récord también histórico para los primeros 12 meses de un Congreso nuevo.

El mayor golpe lo recibió Perú Libre (PL), que de los 37 legisladores iniciales solo se quedó con 16. Aunque el fraccionamiento de la bancada derivó en la creación de tres nuevas agrupaciones, todas mantienen tendencias progobiernistas: Perú Bicentenario (5), Perú Democrático (7) y Bloque Magisterial (10).

Para los partidarios del lápiz, el promotor de esta desintegración fue el presidente Pedro Castillo, razón por la que exigieron su renuncia al partido, que se concretó el 30 de junio. Desde entonces, el Bloque Magisterial pasó a asumir el rol de bancada oficialista.

Acción Popular (AP) es la otra agrupación protagonista de las grandes pugnas internas (tanto en la bancada como en el partido), con votos siempre divididos y una imagen deteriorada por el caso ‘Los Niños’. Los seis congresistas de AP acusados por la colaboradora eficaz Karelim López de estar coludidos en presuntos actos de corrupción con el Ejecutivo mantienen, no obstante, la vocería de la bancada hasta el siguiente periodo a través de Elvis Vergara, dejando en claro que este grupo es mayoría y pesa.

Cuando el caso de estos cuestionados parlamentarios llegó a la Comisión de Ética, cuatro de ellos salieron limpios de polvo y paja gracias al apoyo de bancadas como Perú Libre, Perú Bicentenario, Somos Perú y Cambio Democrático. No votaron Eduardo Salhuana (APP) y Arturo Alegría (FP), y se abstuvo Jorge Padilla (RP). Eso también fue clave y un ingrediente más que afectó la imagen del Legislativo en su conjunto, y confirmó la frase de “otorongo no come otorongo”.

LA AGENDA LEGISLATIVA

En materia legislativa, quedan en la retina de la ciudadanía los acuerdos entre bancadas de izquierda y de derecha para aprobar iniciativas de tinte conservador y contrarreformas, como aquella que debilitó sustantivamente a la Sunedu.

Otra coincidencia de los extremos se dio con la aprobación de la ley de intervención de los padres de familia en la elaboración de materiales educativos (para evitar una supuesta inclusión de la ‘ideología de género’), igual que cuando se aprobó un dictamen para impedir la realización de una asamblea de la OEA en Perú debido al requerimiento de un baño neutro (luego de una reconsideración, se dio marcha atrás).

Donde sí hubo consenso mayoritario, y quizás sea el hito más importante de este periodo, fue en el nombramiento de seis magistrados del Tribunal Constitucional y, meses antes, en la elección de tres miembros del Banco Central de Reserva del Perú y la ratificación de Julio Velarde como presidente de la entidad, una decisión que le dio estabilidad monetaria al país.

REFORMAS

Por otro lado, el Pleno tuvo éxito en aprobar necesarios candados constitucionales para precisar las atribuciones del Ejecutivo en el equilibrio de poderes al regular la cuestión de confianza (el Ejecutivo ya no puede plantearla por reformas constitucionales ni por competencias exclusivas del Congreso), establecer limitaciones para un referéndum (cualquier consulta popular tiene que pasar por la aprobación previa del Congreso) y disponer requisitos para las designaciones de ministros y viceministros (ahora se hace responsable al premier de la revisión de las hojas de vida).

Otra reforma que también se aprobó, pero no alcanzó los votos para que quede plasmada en dos legislaturas fue el retorno a la bicameralidad. Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, que impulsó la reforma, adelantó que pedirá reconsiderar la votación en la nueva legislatura, con la expectativa de alcanzar los 87 votos para evitar ir a un referéndum.

CONTROL POLÍTICO

La fiscalización que le corresponde ejercer al Congreso llevó a la censura de cuatro ministros de Estado: Dimitri Senmache (Mininter), Betssy Chávez (MTPE), Hernán Condori (Minsa) y Carlos Gallardo (Minedu). Además, otros ministros renunciaron antes de ser interpelados: entre ellos el ahora prófugo Juan Silva. En este punto, cabe recordar el rol vergonzoso de algunas bancadas, como Fuerza Popular, que se negaron, en un primer momento (11/11/2021), a interpelarlo pese a todo lo que Silva ya venía haciendo en el MTC.

En este primer año, se conformaron nueve comisiones investigadoras, entre las que destacan la del caso Sarratea, las licitaciones en el MTC, el supuesto fraude electoral y las protestas de agricultores y transportistas en marzo de este año.

VACANCIA, TEMA PRESENTE

El bloque de oposición impulsó durante su primer año dos procesos de vacancia por incapacidad moral sin éxito contra el presidente Pedro Castillo. Se requieren 87 votos para sacar al jefe de Estado de Palacio. El primer intento concluyó el 7 de diciembre, cuando con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones no se admitió someter la moción a debate en el Pleno. En la segunda ocasión, si bien logró admitirse a debate con 76 votos, el proceso concluyó, el 28 de marzo, con un resultado final de 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones.

Ante la abrupta salida del exministro del Interior Mariano González, quien señaló no tener dudas de que el mandatario está comprometido en actos de corrupción, se avizora una anunciada tercera moción de vacancia una vez instalada la nueva Mesa Directiva.

Los nuevos y sólidos cuestionamientos contra el mandatario pareciera que generan un escenario en el que habría más votos para una vacancia, aunque no se sabe si los necesarios. Por ello, la bancada de Avanza País impulsará un proyecto de ley para reducir de 87 a 78 los votos para la vacancia.

Que el periodo anual de sesiones cierre con una vacancia en la agenda anticipa que la nueva legislatura, a instalarse este 27 de julio, ya con la Mesa Directiva que se elige hoy, será aún más candente y decisiva.

ALVA Y UNA GESTIÓN CUESTIONADA

La impopularidad de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que llegó a 72% de desaprobación, según Ipsos, arrastró también al plano negativo la imagen del Congreso. Tuvo no pocos exabruptos que fueron tildados de discriminatorios o prepotentes, además de su poca tolerancia con los miembros de la prensa, a quienes les prohibió el ingreso al recinto parlamentario hasta un mes antes de culminar su gestión.

TENGA EN CUENTA

El Congreso de la República mostró una alta actividad en la producción de proyectos de ley, llegando a presentar alrededor de ocho iniciativas por día y 2,719 en total.

230 normas fueron aprobadas en total en el Pleno; de las cuales, una mayoría, al igual que en anteriores gestiones, corresponde a temas declarativos (63). Le siguen las normas de carácter económico (23) y educativo (19). Además, 25 normas fueron promulgadas por insistencia.

83 sesiones descentralizadas realizaron las comisiones parlamentarias y un pleno descentralizado en Cajamarca.

Seis mociones de vacancia fueron presentadas en el Congreso de la República en los últimos 6 años. Desde la fundación de la República, en total se presentaron ocho.

OPINIÓN

José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso

Uno de los problemas que perjudica al Parlamento es la fragmentación, que impide los consensos y la buena marcha del Congreso. Empezar con nueve grupos parlamentarios y terminar con doce no solo dificulta los acuerdos, sino que trasmite ante la opinión pública la percepción de desorden y de enfrentamientos internos.

Si a ello le sumamos el control político al Poder Ejecutivo, que generó renuncias y censuras ministeriales, y los procesos fallidos de vacancia presidencial, la fotografía completa para la población es la de un Congreso en el que no solo se enfrentan entre ellos, sino también con el Gobierno.

El Legislativo priorizó normas regionales que no tienen alcance nacional, muchas de ellas declarativas, sin efectos reales en la población, mientras que aquellas que fortalecen las instituciones, como la designación del directorio del Banco Central de Reserva o la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, no tienen resultados tangibles para la mayoría del país.

Las actividades de representación que ejercen durante una semana al mes son insuficientes y desordenadas al no haber un órgano que centralice las demandas sociales que los parlamentarios recogen física o virtualmente de sus votantes.

En resumen, el Congreso priorizó la coyuntura, los grupos parlamentarios no han tenido un plan estratégico que esté por encima de sus intereses políticos que permitan que la institución del Legislativo se fortalezca. No evalúan la percepción de la ciudadanía sobre lo que hacen.

