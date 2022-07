El grupo de Jorge Montoya comprometió, además, el apoyo de seis integrantes de Avanza País (aunque en la conferencia habló del 100%): Adriana Tudela, Norma Yarrow, Alejandro Cavero, Diego Bazán, Patricia Chirinos y María Córdova. Hasta el viernes, dicho grupo apoyaba la lista que promovía el sector mayoritario de la oposición con Lady Camones (APP) a la cabeza.

Echaíz aseguró que decidió reconsiderar su candidatura “a pedido de la población. “Habiendo recibido la invitación de electores, colectivos civiles, colegas y demócratas, decidí acceder a la petición de postular a la Mesa Directiva”, aseguró la exfiscal, acompañada de Yarrow, Cavero, Tudela, Montoya y otros miembros de RP en las instalaciones del Congreso.

Pese a que en el último periodo legislativo fue crítica con el oficialismo y por el respaldo incondicional hacia Pedro Castillo, para concretar su lista accedió a negociar con Perú Libre.

“Frente a la solicitud que me hizo el vocero de Perú Libre de conversar, aceptamos. Conversamos con Waldemar Cerrón en busca de coincidencias que hagan posible la gobernabilidad y sobre todo el respeto de la libertad y los valores democráticos. Al no llegar a un acuerdo, las conversaciones quedaron ahí. Pero la apertura está, todo aquel que quiera sumarse al proyecto, la puerta está abierta”, refirió, pese a que Montoya señaló minutos antes que no aceptaron conversar con APP.

Números sobre la mesa

El fraccionamiento de la oposición le resta votos a la lista que preside Lady Camones (APP). Para el fundador de este partido, César Acuña, lo hecho por RP, Avanza País y Echaíz “es un sabotaje a la unidad de las fuerzas opositoras”.

Con el respaldo de solo cuatro legisladores de Avanza País –José Williams, Roselli Amuruz, Juan Burgos y Diana González–, dicha lista podría acumular 55 votos. Esto no le alcanzaría para ser aprobada a la primera, debiendo pasar por una segunda votación.

Según fuentes de este diario, los votos para Camones serían: Fuerza Popular (24), APP (12), Avanza País (4), Acción Popular (5), Somos Perú (5) y Podemos Perú (5).

Wilmar Elera (SP) aseguró que votarán en bloque. “Estamos comprometidos y la palabra es importante. Garantizamos los 5 votos de SP para la lista de APP”, dijo a Perú21.

Al cierre de esta edición, se voceaba que este último partido, PP y Fuerza Popular ocuparían las vicepresidencias de la lista de oposición. No obstante, en horas de la noche, el vocero de FP, Hernando Guerra García, señaló que están dispuestos a cederle su sitio a Echaíz con tal de seguir unidos.

“El Congreso no puede caer en manos del comunismo, con una izquierda que no fiscaliza al Gobierno, al contrario, lo encubre. Para consolidar este bloque de oposición, estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios, lo que importa es la gobernabilidad del país”, aseveró a este medio.

Sabía que

La elección de la Mesa Directiva será este martes 26 de julio a las 10:00 a.m.

Para que gane una lista se requiere de al menos 66 votos. Si no se alcanza este respaldo, se va a una segunda votación, en la que la nómina que obtenga una mayoría simple ganará.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia sobre la nueva investigación abierta por la Fiscal de la Nación a partir de las declaraciones del exministro Mariano González sobre una posible obstrucción de la justicia de parte del Presidente Castillo.