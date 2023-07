El congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, dice que sería ideal que Waldemar Cerrón vaya a la cabeza de una lista para la Mesa Directiva y no a una tercera vicepresidencia.





¿Cuál es la expectativa que tiene Perú Libre en la elección de la Mesa Directiva?

Tenemos la mayor expectativa. Queremos ser parte de la conducción del Congreso de la República. Quisiéramos recuperar el prestigio del Congreso como tal y en esa condición hemos elegido a Waldemar Cerrón como candidato, quien ha sido ratificado en una asamblea nacional del partido y estamos en conversaciones con las demás bancadas. Queremos materializar una alianza de centro izquierda y el 21 se va a definir.





¿Waldemar Cerrón sería candidato a la presidencia o a una vicepresidencia?

Desde luego que nos gustaría que Waldemar sea presidente, para eso es candidato, no para una última silla. Pero tampoco queremos que el resto de las bancadas sienta que no pueden ir a la cabeza. En su momento se verá y a partir de la próxima reunión tomaremos una decisión. Mi postura personal es que Perú Libre no debería aceptar la última silla por la misma correlación de fuerzas y el número de votos.





Somos Perú ha dicho que hoy decide su postura y que apuestan por un bloque país. ¿Esa es la denominación que le darán al bloque de centro izquierda ?

Con Somos Perú puedo manifestar que sí hubo conversaciones con ellos, pero no está definido el nombre del bloque, va por el tema de la unión, de la concertación. Entre hoy y mañana se definiría. En realidad, todos los afines a la izquierda la conformarían; progresistas, socialistas y los que están en el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Juntos por el Perú.





¿Cuál es la agenda de Perú Libre?

La recuperación del prestigio del Congreso. Además, hemos propuesto trabajar en tres líneas programáticas: educación, salud y agro. Hay un conjunto de leyes que no se priorizan porque la Mesa no los trata. Fundamentalmente, vamos por ese camino. La presencia de la izquierda en la Mesa del Congreso atenuaría el reproche popular.