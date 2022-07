A solo 48 horas del cierre de inscripción de las listas de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso, solo hay una nómina confirmada y es la que encabeza la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones. Ayer, el vocero de Renovación Popular (RP), Jorge Montoya, anunció que su bloque desistía de postular a la recientemente incorporada Gladys Echaíz pese a que hasta ayer mismo, muy temprano, su colega de bancada José Cueto daba por sentada esta candidatura.

Según dijo Montoya a la prensa, fueron dos las razones para tomar esta decisión: que el acuerdo alcanzado el año pasado por los grupos de oposición de respaldar a un congresista de APP para presidir el Legislativo en este año no fue suscrito por RP y, en segundo lugar, la conducta de los apepistas respecto del Gobierno de Pedro Castillo, que RP considera más que complaciente.

Fuentes de Perú21, sin embargo, precisaron que ninguna de esas consideraciones las manifestaron los representantes de Renovación Popular (Esdras Medina y Alejandro Muñante) en las conversaciones con las fuerzas que integran el llamado Bloque Democrático de oposición. Por el contrario, siempre expresaron su interés en sumar votos para una lista de consenso.

NO TENÍA LOS VOTOS

Esas mismas fuentes confirmaron que RP planteó la postulación a la presidencia a Echaíz porque esta había asegurado que contaba con la adhesión de Fuerza Popular y Avanza País. Sin embargo, los representantes de ambas agrupaciones desvirtuaron esa posibilidad y más bien ratificaron su voluntad de respetar el acuerdo de julio de 2021. “Echaíz no garantizaba los votos para ganar la elección. No tiene el apoyo de los provincianos, su relación con ellos ha sido distante, no se granjeó las simpatías de los congresistas de regiones”, manifestaron nuestras fuentes. También, agregaron, pesó en contra su ingreso a Renovación Popular. “Quizás hubiera sido diferente si Echaíz optaba por Avanza País. Renovación Popular tiene una postura radical y extremadamente conservadora; su cambio de camiseta no es la mejor decisión que ha tomado”, concluyeron.

Lo concreto es que a estas alturas, la lista encabezada por Camones tendría el aval de Avanza País, APP, Fuerza Popular, Podemos, Somos Perú, Carlos Anderson y un sector de Acción Popular, y llevaría en las vicepresidencias a representantes de Avanza País y Fuerza Popular. El tercer cupo está entre Somos Perú y Podemos.

La otra facción acciopopulista de ‘Los Niños’ apostaría por la eventual candidatura de Héctor Acuña, a quien apoyarían grupos de izquierda como Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y los tres no agrupados del Partido Morado.

SABÍA QUE...

Por Avanza País se vocea a José Williams y por FP a Patricia Juárez, Martha Moyano y Hernando Guerra García.

Tras la decisión de RP de no presentar lista, Esdras Medina, quien aspiraba a una vicepresidencia hasta antes de la llegada de Echaíz, estaría evaluando su renuncia al bloque.

