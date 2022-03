Mañana, a las 10:00 a.m., la Junta de Portavoces verá la solicitud de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para estar presente, a través de una delegación, en el debate del Pleno sobre la moción de vacancia contra Pedro Castillo, a las 3:00 p.m.

Así lo confirmó el segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong (PP), quien adelantó que “de estar presentes”, los representantes de la OEA “no podrán opinar ni interferir en el debate, solo pueden atestiguar el proceso, como todos”.

“Si se admite su presencia, los señores podrán ver el debate en el Hemiciclo pero no tendrán ni voz ni voto, no pueden intervenir. El lunes a las 10:00 a.m. tenemos la Junta de Portavoces, donde está la Mesa Directiva, ahí vamos a definir los tiempos del debate y de paso veremos el tema de la OEA”, informó a Perú21.

Con él coincidió el expresidente del Congreso y secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, quien recordó que en 2017 cuando el Parlamento vio la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, trató de intervenir a favor del expresidente.

“En ese tiempo todo se realizó dentro del marco constitucional. Además la carta que él recibio para activar a sus representantes no estaba refrendada por un ministro pero a pesar de eso se le otorga la facilidad, como se le daría a cualquier miembro de organización internacional a ver el Pleno del Congreso. Sin embargo, la OEA no puede pretender intervenir en cada proceso constitucional que ocurra en determinado país”, aseveró.

Añadió que se trata de “una mala práctica”, y que en este caso se deben considerar otros factores previo a atender la solicitud de la OEA. “En 2017 se aceptó por un tema de condescendencia, sin embargo, este año hay todavía una pandemia y los permisos y aforos son reducidos. Ni siquiera la prensa está presente en las sesiones del Pleno”, sostuvo.

En tanto, la Coordinadora de Colectivos Democráticos rechazó la “intimidatoria” presencia de una delegación de la OEA en el Pleno.

