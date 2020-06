Las alertas sobre la propuesta para crear el llamado Consejo Nacional de Asuntos Universitarios (Conau), como una segunda instancia revisora de las decisiones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), surtieron efecto.

El presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses, informó a Perú21 que el tema será excluido del predictamen del proyecto del Ejecutivo para establecer una moratoria de un año para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas.

“No queremos petardear la reforma, sino fortalecer la universidad pública y privada”, sostuvo. Agregó que no avala la creación de una entidad que esté por encima de la superintendencia. No obstante, respaldó que los fallos de la Sunedu pasen por una segunda instancia. “Eso no le resta autonomía, ni le quita funciones ni competencias”, precisó el legislador de Somos Perú.

METIDA DE PATA

El vocero de ese bloque político, Rennán Espinoza, por su parte, aclaró que la postura de su agrupación es de “defensa de la calidad educativa universitaria y básica”, y aseguró que su planteamiento sería, más bien, crear una segunda instancia, pero dentro de la misma Sunedu. “La doble instancia es un principio jurídico, tanto en sede judicial como administrativa”, indicó.

Asimismo, advirtió que la inclusión en el predictamen de la propuesta para crear el Conau fue un “error de forma y de fondo” de la secretaría técnica.

“Crear un estamento superior a la Sunedu es una locura, no tenía razón de ser”, dijo tras señalar que la “metida de pata” fue peor aun por cuanto contemplaba que entre los integrantes de dicho consejo habría un representante de las universidades privadas pese a que estas son fiscalizadas por la Sunedu. Pese a estas observaciones, dijo que no amerita el retiro del secretario técnico de la Comisión de Educación, José Luis Caballero.

PIDEN SU RETIRO

No fue de la misma opinión la parlamentaria del Partido Morado Zenaida Solís, quien informó a Perú21 que esta semana su agrupación pedirá formalmente la salida de Caballero. “No es una persona nueva, sino con experiencia. No pudo haberse equivocado de esa manera. En lugar de presentar un análisis técnico, elaboró un texto sustitutorio con una alegación completamente política que no le corresponde”, subrayó.

Cuestionó, asimismo, que se haya pretendido incluir a un representante de las universidades privadas, a las que fiscaliza la Sunedu, en el Conau. “Otorongo no come otorongo”, ironizó.

Datos:

- El titular de la Comisión de Educación, Luis Dioses, dijo que se evaluará la permanencia de José Luis Caballero como secretario técnico de la comisión.

- Confirmó que Caballero, quien planteó en el predictamen la creación del Conau, ocupó el mismo cargo durante la gestión de la fujimorista Tamar Arimborgo en el Congreso anterior.

