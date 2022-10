Permanecen en Acción Popular a pesar de que el comité partidario demandó sus salidas. ‘Los Niños’, quienes tras ser expuestos han seguido votando a favor del Ejecutivo, tienen a la lampa al borde de la crisis, y hoy se evaluará su destino como representantes de la bancada en la vocería y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde pretenden hacer de juez y parte.

La agrupación se reunirá hoy al mediodía para decidir si retiran de la Subcomisión a ‘Los Niños’ Ilich López, Jorge Flores y Darwin Espinoza, quienes son investigados por la Fiscalía por el presunto delito de organización criminal.

En un inicio, ese era el único punto en la agenda. Sin embargo, ayer Silvia Monteza (AP) envió un oficio a Elvis Vergara – otro ‘Niño’– para que también se evalúe su renuncia a la vocería de la bancada.

“En varias reuniones siempre he pedido que se le retire de la vocería, pero, al ver que no hacen caso, he enviado un pedido formal”, dijo Monteza a Perú21, y agregó que un promedio de siete acciopopulistas estarían de acuerdo con ello.

También se pronunció Edmundo del Águila, secretario general de AP reconocido por una facción del partido. “Ellos han perdido legitimidad dentro del partido porque fueron expulsados por el comité. No tienen derecho de representar a AP; no solo deben salir de la vocería, sino que los seis deben salir de la bancada”, refirió.

A ello se suma que Karol Paredes (AP), titular de la Comisión de Ética, solicitó a la Fiscalía que remita “con carácter de urgencia” la relación de congresistas presuntamente involucrados en delitos de organización criminal.

En el transcurso del día, la Comisión Permanente verá la denuncia Constitucional 300, presentada contra ‘Los Niños’.

CAMINO A LA VACANCIA

Mientras la situación de los aliados de Castillo se complica, el Congreso ya tiene al menos 22 firmas para la tercera moción de vacancia presidencial. Somos Perú, APP, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular han anunciado su respaldo en bloque, incluyendo a congresistas que antes votaron en contra. Para su aprobación en el Pleno se requieren 87 votos.

Sabía que

La Comisión de Ética del Congreso sesionará de manera extraordinaria este viernes a las 8:00 a.m. para debatir y votar los informes finales de Elvis Vergara y Jorge Flores.

