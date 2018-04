Congreso le da el visto bueno al gabinete Villanueva

La designación del primer gabinete ministerial del presidente Martín Vizcarra ha tenido una recepción positiva en el Congreso de la República .

El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, señaló sobre los nuevos ministros que “hay que dejarlos trabajar” y que “es el momento de la unidad”.

Agregó que espera que los funcionarios del Ejecutivo trabajen “de forma transparente y sin corrupción”.

Desde el lado oficialista, el legislador Juan Sheput, vocero alterno de Peruanos por el Kambio, sostuvo la necesidad de darle al Gobierno “una tregua suficiente” para que empiecen su trabajo “en beneficio del país”.

Sin embargo, no ocultó su incomodidad por la designación de César Villanueva, impulsor de la moción de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, como premier. “Espero que el gabinete de Villanueva trabaje con la tranquilidad que él no le dio a PPK”, anotó.

Gabinete Villanueva

En tanto, el vocero del Apra, Jorge del Castillo, indicó que el Congreso no puede negar el voto de confianza al nuevo equipo ministerial cuando se presente ante el Pleno del Congreso en las próximas semanas. “No veo por qué se tendría que negar un voto de confianza, sería un absurdo”, apuntó.

Por su parte, las bancadas de izquierda se mostraron más cautas y hasta tomaron cierta distancia.

“Esperamos que atiendan las demandas de la población”, dijo Richard Arce, de Nuevo Perú.

“El gabinete ministerial da la impresión de que pretende ser la continuidad del fracaso de PPK”, expresó Justiniano Apaza, del Frente Amplio.