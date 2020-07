César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional

La reforma no es una actividad que el Congreso pueda hacer sin mayores límites, porque es un poder constituido, sometido a la Constitución y a la interpretación que hace el TC. Y sobre ello, ha establecido límites formales por los que debe respetar procedimientos y no hacer modificaciones súbitas; y también materiales, pues no pueden modificar artículos sustanciales para el modelo constitucional. Lo aprobado desequilibra al Poder Ejecutivo, a los ministros y al defensor del Pueblo al quitarle la capacidad para poder opinar, y al TC para emitir votos sin temor de una espada de Damocles (denuncias).

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista

Yo estaba en desacuerdo con eliminar la inmunidad a congresistas pero ahora tenemos este aquelarre que quitó esta prerrogativa a todo el mundo y es peor. Una cosa es que la inmunidad se haya usado mal en el Congreso, y otra cosa que no sea un buen instrumento para proteger a las autoridades.

El remedio ha sido peor que la enfermedad y ahora estamos en un impasse constitucional cuyo final no está escrito. Asimismo, hay que decir que esta reforma ha generado innecesariamente una grave crisis institucional y política que puede acabar con 20 años de estabilidad constitucional.

Enrique Ghersi, jurista

La tradición parlamentaria es libre, y siempre el Congreso peruano ha sido tumultuoso. Cuando yo fui diputado, antes de la dictadura fujimorista, el Parlamento del 92 era peor. Todos los días eran así, sesionaba hasta las 4 o 5 de la mañana, incluso se paraba el reloj del Hemiciclo a la medianoche pese a que eran las 3 am.

Este Congreso es espantoso con todas las leyes demagógicas que aprueban, pero entiendo no pueden seguir en este juego con el Ejecutivo que empezó en el Parlamento disuelto. Veo un juego político peligroso porque, a fin de cuentas, se juega con el país.

Javier Alonso de Belaunde, abogado constitucionalista

Lo aprobado genera un desequilibrio de poderes, en caso se termine de aprobar. Afecta los pesos y contrapesos de nuestro modelo constitucional. Estamos ante una ley de reforma inconstitucional.

Se ha eliminado la protección que tenían los magistrados del TC por sus opiniones y votos. Por ello, quedarán más expuestos y afectará el rol que se espera que cumpla un tribuno. Llevaría al punto de que si el Congreso no está a favor de una sentencia, por ejemplo sobre un fallo que declara una norma inconstitucional o por el caso El Frontón, con la reforma los magistrados podrían ser acusados.

