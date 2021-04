El Pleno acordó reactivar la Comisión Especial encargada de seleccionar a miembros del Tribunal Constitucional (TC).. Las bancadas que en noviembre retiraron a sus representantes en rechazo a la crisis política y al proceso de selección de postulantes cambiaron de opinión. Hoy retornan a sus labores a las 6 p.m. para acordar un nuevo cronograma.

Durante sus intervenciones, las bancadas confirmaron a sus representantes y subrayaron que por mandato constitucional, es su función elegir a magistrados, seis de los cuales tienen el mandato vencido.

Por su lado, Carlos Almerí (Podemos) criticó al actual Tribunal Constitucional: “Dio muestras de defender a la clase empresarial”. Igualmente opinó Omar Chehade (APP) y agregó que la mayoría de tribunos “sirvió a intereses políticos” de Martín Vizcarra y que el nuevo Parlamento no elegirá a los magistrados por estar fragmentado.

Por su lado, María Teresa Retamozo (Frepap) señaló que el TC tiene sufre un “desgaste. No se pudo poner de acuerdo para decidir sobre la segunda vacancia (contra Martín Vizcarra). Al desarrollar temas de tributos, la presidenta (Marianella Ledesma) salió a desautorizar a los demás miembros”.

Con 98 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, se aprobó la conformación de la Comisión TC. Fueron ratificados el presidente del grupo Rolando Ruiz (Acción Popular), Tania Rodas (APP), María Teresa Retamozo (Frepap), Diethell Columbus (Fuerza Popular), José Luna (Podemos), José Vega (UPP), Jorge Pérez (Somos Perú),

En tanto, se integró Carolina Lizárraga (Partido Morado) en reemplazo de Gino Costa, Mientras que César Gonzáles (Democracia Directa), Jim Mamani (Nueva Constitución) también integrarán la Comisión por pertenecer a nuevas bancadas.

El Frente Amplio no participará en la comisión por los cuestionamientos al proceso. Rocío Silva Santisteban dijo a Perú21 que se busca conformar un TC a su medida y no descartó “una repartija”.

“No lo digo porque se me ocurra sino porque he visto todo desde adentro. Los mecanismos y procedimientos que realizan para poner cabe. Había una serie de situaciones que me hacían dudar. Y no nos olvidemos del oficio que mandó Costa explicando todos los errores procedimentales registrados en el grupo de trabajo. En eso estamos en desacuerdo. Al final decidí retirarme (en noviembre). También lo hizo APP, Acción Popular, Somos Perú y ahora todos van a regresar”, dijo Silva Santisteban.

Gino Costa (Partido Morado) reiteró que el proceso debe reiniciarse por estar “contaminado”.

“Para hacerlo bien no basta con retomar el proceso que se paralizó en noviembre, que era un proceso con problemas de legitimidad. Nosotros en el Partido Morado pensamos que lo ideal es comenzar por el principio y que no se cometan los errores de la vez pasada. El criterio mayoritario es que por el poco tiempo que se dispone, se debe concluir el proceso iniciado. Me parece difícil”, dijo.

Diethell Columbus (Fuerza Popular) criticó la incoherencia de las bancadas que retornaron a la Comisión pese a sus críticas. El parlamentario continuará participando en el grupo de trabajo. Su voto fue en abstención.

“En la Junta de portavoces (martes) le dije al presidente que en su exposición tenía tener claro lo que tenía que explicar en el Pleno ser pulcro sobre los mecanismos, sobre si no habrán vicios sobre el procedimiento que se truncó por la inoperancia de la Mesa Directiva de la Comisión especial, por el retiro de bancadas que ahora están felices de regresar pese a que se retiraron diciendo que al Congreso le faltaba legitimidad. Pedí coherencia y que explique mejor, pero nada de eso ha mencionado en el Pleno. Dijo que se continuará en donde se quedó. ¿Pero los plazos vencidos? ¿Y los candidatos que se desistieron de continuar? Esto es muy ligero”, aseveró Columbus.

“Es difícil entender la motivación del Congreso para que, a poco tiempo de que concluya el periodo del Legislativo, se retome un tema que requiere la máxima reflexión”, advirtió el analista político, Gerardo Távara.

“Es una decisión preocupante que ha tomado el Pleno porque efectivamente el año pasado la Comisión dejó de funcionar luego de que se revelaron una serie de deficiencias en el proceso que llevaron a que hasta cuatro bancadas retiraron a sus miembros”, dijo Távara a Perú21.

“Tomada esta decisión lo que queda es esperar que la Comisión decida iniciar un nuevo proceso desde cero porque el proceso que llevaba en marcha tenía una serie de deficiencias. No se puede continuar como estaba. No va a tener un buen término. La pregunta es: ¿hay tiempo suficiente para un nuevo proceso que dé garantías de transparencia y meritocracia? La verdad es que genera muchas dudas”, dijo el abogado.

¿Quiénes son los 29 postulantes que continúan en el proceso?

Antes de que el proceso se suspenda, la Comisión Especial había registrado 30 postulantes para ocupar las plazas de seis magistrados del TC. Según explicó Ruiz ayer en el Pleno, Guillermo Boza dejó el cargo. En ese sentido, los 29 candidatos son los siguientes:

1. Héctor Chávez Vallejos

2. Luis Carrasco García

3. Carlos Guillermo Hakansson Nieto

4. Fernando Calle Hayen

5. Vicente Rodolfo Walde Jáuregui

6. Aarón Oyarce Yuzzelli

7. Oscar Renato Ramón Díaz Gonzales

8. Willy Ramírez Chávarri

9. José Francisco Gálvez Montero

10. David Moisés Velasco Pérez Velasco

11. Jorge Luis Rioja Vallejos

12. Esperanza Jobita Díaz Silva

13. Francisco Humberto Morales Saravia

14. Miguel Christian Torres Méndez

15. Camilo Nicanor Carrillo Gómez

16. María del Pilar Dolores Tello Leyva

17. Patricia Jannett Velasco Valderas

18. José Antonio Saavedra Calderón

19. Juan José Blossiers Mazzini

20. Sifrido Emilio Arrieta Calderón

21. Jacinto Julio Rodríguez Mendoza

22. Helder Domínguez Haro

23. Freddy Widmar Hernández Rengifo

24. José Toribio Grández Salazar

25. Luis Gustavo Gutiérrez Ticse

26. José Stliter de la Cruz Ponce

27. Hipólito Martín Rodríguez Casavilca

28. Luis Humberto Falla Lamadrid

29. Alex Ricardo Zambrano Torres





