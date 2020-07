La agenda del Pleno del Congreso para hoy, el último de la presente legislatura, preocupó a muchos congresistas ayer: la Mesa Directiva que preside Manuel Merino no incluyó el dictamen para eliminar la inmunidad parlamentaria ni el que impide la postulación de condenados por delitos dolosos graves, como corrupción y homicidio. Son, definitivamente, las propuestas que más destacan por su trascendencia y por su proceso, ya que implican modificar la Constitución.

De estos dos dictámenes, el segundo tiene una atención especial. Y es que si hoy no se vota, y no se alcanzan los 87 votos para su aprobación, no se podrá aplicar en las elecciones de abril de 2021.

Al tratarse de una modificación constitucional, ya que plantea incluir el artículo 34-A en la Carta Magna, la propuesta debe ser aprobada en dos legislaturas sucesivas.

Es decir, si se quiere impedir la candidatura de sentenciados por corrupción u homicidas para los comicios del próximo año, el proyecto debe ser aprobado hoy y en la legislatura siguiente, que empieza el lunes. Todo debe suceder este año.

Ayer mismo, no obstante, se convocó a Junta de Portavoces para hoy a las 7:30 a.m. El vocero del Partido Morado, Gino Costa, señaló a Perú21 que en esa sesión se discutirá ampliar la agenda del Pleno para incorporar los referidos proyectos.

No obstante, el ex oficial mayor José Elice recalcó que no está garantizado el debate de la propuesta, ya que los miembros de la Junta –o una mayoría de ellos– pueden oponerse a incluirla en el programa.

La inmunidad

La Junta de Portavoces también deberá decidir si se incluye en la agenda de hoy la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Como informó Perú21, no ha existido consenso en las bancadas sobre el tema. Y se necesitan 87 votos como mínimo para que sea aprobado.

El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, dijo a este diario que hay “un preacuerdo” entre los bloques para incluir los dictámenes en el Pleno.

Chehade sostuvo que está “llano” a alguna mejora en las propuestas que fueron enviadas por su comisión, aunque indicó que “no debería cambiar su esencia”.

“Puede haber alguna modificación de orden técnico; siempre y cuando no desbarate la columna vertebral del texto legal, no hay ningún problema”, aseveró.

Tenga en cuenta

-La presente legislatura, que fue ampliada por la Mesa Directiva, culmina este domingo 5 de julio. La siguiente legislatura se inicia el lunes y será la segunda de las tres que tendrá este breve Congreso.

