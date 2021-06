El Pleno del Congreso debatirá esta mañana, a partir de las 9:00 horas, la admisión a debate de la moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento que integran Mirtha Vásquez, como titular encargada, y Luis Roel Alva y Matilde Fernández como vicepresidentes. El pedido no alcanza a Francisco Sagasti, quien está a cargo de la Presidencia de la República.

La moción está firmada por cuatro congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Descentralización Democrática y Fuerza Popular. Sin embargo, no tendría el respaldo de sus colectivos; se trataría más bien de planteamientos aislados, por lo que no tendría el aval necesario para ser admitida a debate, para lo cual se requiere el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles.

SIN SUSTENTO

“La moción no tiene ninguna motivación, los argumentos son infundados. Se sostiene que se ha frustrado el debate de reformas constitucionales, que no se ha hecho la defensa del fuero y que no se publicó una norma que autoriza a los gobiernos regionales a adquirir vacunas contra el COVID-19; son mentiras”, declaró a Perú21 el congresista de AP Luis Roel, quien añadió que espera que sus colegas reflexionen sobre la necesidad de que, a solo un mes de dejar el cargo, se trabaje por la gobernabilidad y una transferencia sin sobresaltos.

César Combina, portavoz de Alianza para el Progreso, por su parte, dijo que si bien la moción refleja el descontento de algunos parlamentarios respecto del accionar de la Mesa Directiva, “lo que corresponde ahora es mantener la unidad y concluir con el encargo recibido de la ciudadanía de legislar, fiscalizar y representar hasta el último día.

“Puede ser que la Mesa haya cometido desaciertos, pero hemos hecho un llamado a superarlos y a terminar con la agenda pendiente. Muchos congresistas sentían que desde la Mesa había la voluntad de tirar la toalla y no legislar, pero ya se han programado los plenos para las próximas dos semanas”, precisó, tras señalar que el aval de su colega de bloque Perci Rivas a la moción fue a título personal.

Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, por su parte, dijo que no han tomado una postura colegiada sobre el tema, pero agregó que a nivel personal su opinión es en contra.

ELECCIÓN DEL TC

En el último tramo de la legislatura, además, el Pleno del Congreso prevé debatir el miércoles 7, el informe final de la Comisión evaluadora de candidatos al Tribunal Constitucional (TC).El documento presenta a 15 postulantes aptos para ocupar las seis plazas que actualmente ocupa igual número de magistrados con mandato vencido desde 2019. Para ser elegidos, los aspirantes deberán contar con no menos de 87 votos, de acuerdo al artículo 201º de la Constitución Política.

DATOS:

- La moción de censura fue presentada por Perci Rivas, Carlos Mesía, César Gonzales y Kenyon Durand.

- Si el Pleno no aprueba su admisión a debate, el pedido se enviará al archivo.