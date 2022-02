Ante el rechazo casi unánime de las diferentes bancadas parlamentarias a su designación, y previendo un revés en su solicitud del voto de confianza al gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, amenazó sin ambages con la posibilidad de un cierre del Parlamento.

“Si a nosotros no nos dieran el voto de confianza, nos iremos; se reestructurará el gabinete y habrán perdido (...) la primera bala de plata del Congreso para luego el presidente utilizar la bala de oro, que es la disolución del Congreso, porque puede interponer una nueva moción de confianza”, declaró el premier en el marco de una conferencia que él mismo terminó abruptamente debido a su incomodidad por las preguntas de los periodistas.

NO AL CHANTAJE

El chantaje ministerial, sin embargo, no hizo retroceder a Fuerza Popular y Renovación Popular, que ya en la víspera habían anticipado su decisión de no otorgarle el voto de investidura. Por el contrario, definió la postura de Avanza País y de Alianza para el Progreso.

Rosselli Amuruz dijo que ya dependerá del mandatario utilizar la “famosa bala de oro”, y agregó que el voto de Avanza País será “a conciencia”. Por su parte, el líder de APP César Acuña sostuvo que “insistir en Héctor Valer como premier es una irresponsabilidad” y confirmó que no le darán su aval. “Exigimos al presidente Castillo su remoción inmediata”, añadió. A esta postura se sumaron los tres legisladores del Partido Morado, además de Carlos Anderson de Podemos e, inclusive, la oficialista Margot Palacios, quien, a título personal, expresó también su desconcierto por la decisión de Castillo de nombrar a Valer. Esta posición, trascendió, tendría acogida en otros integrantes de su bloque.

Acción Popular, en tanto, emitió un comunicado en el que no fijó con claridad su postura y señaló escuetamente que la designación de Valer “no brinda las condiciones necesarias para generar un consenso político que permita salir de la crisis en el Poder Ejecutivo”. Algo similar ocurrió con Somos Perú. Wilmar Elera indicó que no se dejarán “extorsionar con la bala de plata” y le dio 48 horas a Valer para renunciar, pero no dijo más.

MATONERÍA

Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, calificó las declaraciones de Valer como un “acto de matonería y provocación”, y subrayó que el voto de confianza se otorga en función de políticas de gobierno “y no para defender inmoralidades o actos de violencia familiar sin aclarar”. “No tenemos temor ante ninguna amenaza; si él cree que vamos a estar cuidando curules o balas, está equivocado. Lo que ha dicho nos lleva a preguntar si el presidente Castillo está de acuerdo con esas declaraciones; él tendría que decir si las respalda o no”, comentó. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, Castillo guardó silencio.

SABÍA QUE:

-De acuerdo a la Constitución, el gabinete tiene 30 días, después de haber asumido funciones, para exponer la política de gobierno en el Congreso y pedir el voto de confianza.

-La aprobación del voto de confianza requiere el aval de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, 66 votos.

-La bancada de Perú Libre evalúa la conformación del nuevo gabinete y se pronunciará en las próximas horas.

