El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra , uso sus tres minutos de tiempo para reclamar por una serie de temas importantes que, manifestó, no se escucharon en el discurso de Guido Bellido durante su presentación en el Congreso para el respectivo pedido de confianza.

Chiabra Se refirió primero a la educación a nivel nacional que vive un momento de crisis debido a la pandemia, y cuestionó si las clases presenciales se implantarán pronto o si se están vacunando a los profesores de forma masiva.

“Primer ministro, estamos en crisis. No ha presentado usted nada, nada de lo que se esperaba para enfrentar esta crisis con medidas inmediatas y medibles. Solo generalidades sin metas ni plazos. Puntual: ¿próximo año vamos a regresar a la educación presencial?¿Están vacunando masivamente a los profesores, auxiliares, personal administrativo?¿se está mejorando la infraestructura de los colegios?”, refirió Chiabra.

“¿Qué cosa es lo que presenta el ministro de Educación de cara a la emergencia de la educación? Seis ejes generales sin metas ni plazos. ¿Qué dice el ministro del Interior: ‘Hay que enviar a los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a las comisarías’ ¡Mándelos a los colegios! para que terminen la educación. Estos chicos, esta generación, ya tienen un daño por los tres meses que se perdió en el 2017 y aquí algunos se sienten orgullosos y por una educación a distancia muy limitada”, agregó.

Siguiendo con su intervención, Chiabra se dirigió a los anuncios, por parte del gobierno, respecto al servicio militar: “El ministro de Defensa dice que los que no estudian y trabajan se vayan a los cuarteles en vez de generar empleo. El servicio militar es mejor cuando está formado por jóvenes que quieren servir y no obligados a servir. Y el servicio a la patria es un deber y un honor, no un castigo. Dos años nomás dura el servicio militar obligatorio y es un abuso que hayan postergado licenciamiento tres meses ¿ya hicieron el llamamiento a los no reclutas? ¿Qué, no tienen presupuesto?”.

Finalmente, el congresista de APP mencionó temas que consideró ausentes en el discurso de Bellido, como el desarrollo de las fronteras o la lucha contra la minería ilegal. Además, mostró su preocupación por el aumento del precio de los alimentos.

“Primer ministro, nada de políticas de desarrollo de fronteras, nada de lucha contra el narcotráfico, nada de lucha contra la minería ilegal, pero sí, bien rapiditos para legalizar un sindicato de profesores y cerrar el penal de la Base Naval para felicidad del Movadef”, refirió.

“Sáquense ese criterio de ser Manco Capac y Mama Ocllo que quieren refundar el Perú, ya tuvimos un iluminado que quiso imponer una república popular en democracia y nos trajo veinte años de muerte, destrucción y atraso. Eso no queremos. Preocúpese mejor por cortar de raíz la inflación, porque cuando a las amas de casa les falte la plata para darle alimento a sus hijos, termina la revolución y el sueño de la patria grande”, agregó.

