Luego de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante el Congreso de la República, la bancada de Fuerza Popular señaló que no otorgaría el voto de confianza.

Así lo dio a conocer la bancada a través de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter. “Ante las nefastas acciones y mensajes políticos desde el gobierno, comunicamos que en consonancia con el sentir de la gran mayoría de la ciudadanía, nuestro grupo parlamentario no otorgará el voto de confianza al gabinete Bellido”, expresó.

En tanto, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que su organización política también votará en contra de otorgar la confianza al gabinete ministerial encabezado por Bellido.

“Hemos escuchado al primer ministro y no tiene nada nuevo de lo que nosotros sabemos. No ha hecho caso a las recomendaciones que dimos sobre el cambio de ministros (...) Creo que no hay mucho que pensar, no creo que vaya a variar mucho en el transcurso de la tarde. Nuestra respuesta va a ser un no”, declaró a la prensa.

