No firmaron la moción de censura. Sin embargo, el vocero de Fuerza Popular (FP), congresista Hernando Guerra García, aseguró que su bancada votará en bloque a favor de la salida del gabinete del cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori.

“El acuerdo lo tomamos hace semanas y por eso impulsamos la censura que retiramos a pedido de otros grupos que querían ir primero por la interpelación. Luego de ese trámite, Renovación Popular planteó darle un mes y por eso esperábamos a conversar (...) pero nuestra posición sigue siendo la misma. La moción se ha presentado sin esperar nuestra firma pero eso no nos preocupa porque la decisión está tomada”, declaró a Perú21.

Con el respaldo fujimorista, la moción de censura tendría ya los 66 votos que, de acuerdo al Reglamento Interno del Congreso, se requieren como mínimo para su aprobación. Y es que además de FP, que representa un total de 24 votos, hay otras dos bancadas que han comprometido su apoyo en bloque. Avanza País –que promueve la censura y tiene 10 representantes– y Renovación Popular con 9 votos. A ellos se sumarían unos 10 legisladores de Alianza para el Progreso (APP).

Si los congresistas que en forma individual y no colectivamente han suscrito la moción se mantienen consecuentes con esta postura habría que añadir a los cinco no agrupados: 3 del Partido Morado y 2 exPodemos: Carlos Anderson y Enrique Wong. Asimismo, tres integrantes de Acción Popular: Karol Paredes, Juan Carlos Mori y José Arriola; Ruth Luque y Sigrid Bazán de Juntos por el Perú y otros 3 de Somos Perú: Kira Alcarraz, Wilmar Elera y Alfredo Azurín. Todos ellos suman 66 votos que podrían incrementarse en los próximos días a la luz de las nuevas denuncias presentadas contra Condori. Entre ellas la segunda acusación formulada por una pediatra ante el Consejo Regional de Lima del Colegio Médico por exposición al peligro de la bebé de once meses que, hace dos semanas, fue trasladada en helicóptero desde Mala por el presidente Castillo y que fue utilizada por el mismo jefe de Estado y el titular de Salud para montar un show mediático en vísperas de la interpelación a este último.

POSTURAS

En declaraciones a este diario, el vocero de APP, Eduardo Salhuana, precisó que su bancada, de quince miembros, votará “mayoritariamente” por la censura. Agregó que la salida de Condori del Ejecutivo debería haberse producido hace mucho tiempo y por decisión del mismo gobierno toda vez que, recordó, con la única excepción del oficialismo, todas las bancadas expresaron sus observaciones sobre su designación al premier Aníbal Torres.

Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, ratificó que votará por la censura pero evitó pronunciarse sobre la postura de su bloque.

SABÍA QUE

El ministro de Salud, Hernán Condori, descartó implícitamente la posibilidad de renunciar al cargo.

“Todos los ministros nos sometemos a interpelaciones y censuras, esperemos el veredicto del Congreso; al menos creo que estoy demostrando trabajo, estamos yendo a diferentes rincones del país, es lo que me ha encomendado el presidente de la República”, dijo ayer al ser consultado por la prensa sobre su eventual censura del cargo.

