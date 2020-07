La bancada del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) presentó un proyecto de ley que propone aplicar el voto facultativo a partir de las elecciones generales del 2021, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.

La propuesta legislativa 5728/2020-CR, cuyo autor es el parlamentario Isaías Pineda Santos, plantea modificar el artículo 31 de la Constitución Política, referido a la obligatoriedad del voto hasta los 70 años de edad.

“La aplicación del voto facultativo se dará a partir de las Elecciones Generales 2021; y en lo sucesivo, para todos los comicios electorales y/o consultas populares que se programen en los niveles local, regional y nacional”, dispone la propuesta.

En los considerandos, refirió que es necesario aplicar el voto facultativo del próximo año debido a la pandemia del COVID-19 para cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno.

Precisa que los elevados niveles de contagio y la cantidad de fallecidos por la enfermedad (más de 11 mil) hace “indispensable” evitar toda clase de aglomeración y reuniones multitudinarias, como sucede durante el desarrollo de una jornada electoral.

“Por tal motivo se hace necesario implementar la institución del voto facultativo para las próximas Elecciones Generales 2021, de tal manera que, sufragarán aquellos que por voluntad propia y sin ningún tipo de coerción, decidan ejercer su derecho al voto, respetándose las medidas de seguridad sanitaria dispuestas por el Ejecutivo, evitando continuar con la propagación del COVID-19”, detalla el proyecto

Asimismo, recordó que el nivel de participación electoral en las elecciones de enero del 2020 alcanzó el 74.70% de asistencia, frente a un 25.30% de ausentismo a nivel nacional, siendo los votos válidos el 84.47% frente al 10.83% de votos nulos y al 1.69% de votos blancos.

“Desde un punto de vista económico, esta norma reducirá la carga económica que actualmente muchos peruanos deben afrontar para acudir obligatoriamente a votar cuando no es su deseo de hacerlo, no les interesa o no existe el interés de participar en el proceso”, se asegura en el documento.

“Por el contrario, en el caso de caseríos alejados de nuestro país ha significado un altísimo costo para familias pobres, quienes deben gastar recursos para trasladarse durante la celebración de los comicios”, añadió.

Finalmente, el Frepap asegura que el proyecto se vincula con las dos primeras políticas de Estado, “Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho” y “Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos”.

