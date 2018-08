Congreso esperará hasta mañana descargos de funcionarios implicados en audios

Mañana se vence el plazo de cinco días que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso otorgó a los funcionarios que están implicados en los audios para que brinden sus descargos por escrito sobre la presunta red de tráfico de influencias a la que han sido vinculada.

Entre ellos se encuentran el suspendido juez supremo César Hinostroza; los ex consejeros Guido Aguila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez; el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril; el ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

La presidenta de la subcomisión, Milagros Takayama, dijo a Perú21 que hasta el momento no han recibido los descargos, pero explicó que si los investigados no brindan sus manifestaciones el proceso no se detendrá. Cada delegado continuará realizando sus indagaciones hasta concluir sus informes.

El legislador de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, había sido designado para investigar a Chávarry por, presuntamente, haber entregado a Hinostroza un documento que probaba que no tenía procesos abiertos, sin pasar por el trámite correspondiente.

Sin embargo, García Belaunde se inhibió hoy debido a que el titular del Ministerio Público contrató al hermano del parlamentario, el constitucionalista Domingo García Belaunde, para que elabore un informe que usará como defensa. El legislador oficialista Juan Sheput tomará su lugar.

El parlamentario fujimorista Mario Mantilla tendrá el caso de Rodríguez, a quien se responsabiliza de no actuar frente a la red de tráfico de influencias que aparentemente existió durante su gestión.

Oracio Pacori, congresista del Nuevo Perú, investiga a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y al magistrado Hinostroza.

Finalmente, el legislador de Alianza para el Progreso, César Vásquez, seguirá la acusación contra su colega de Fuerza Popular, Héctor Becerril, a quien se acusa de haber presionado al ex consejero Baltazar Morales para que votara por Gutiérrez como presidente del CNM.