El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, calificó de “aceptable” la reciente elección de seis magistrados del máximo intérprete de la Constitución por parte del Congreso de la República.

¨Yo considero aceptable el resultado del concurso público. Lo que ha habido anoche es lo que se necesita cuando hay que votar por seis candidatos¨, señaló Ernesto Álvarez.

Ernesto Álvarez expresidente del TC

El expresidente del TC consideró, en esa línea, que fue adecuado que no se permita el debate durante el proceso de elección debido a que se buscó generar “trifulca” para evitar la elección de los nuevos magistrados.

“Una de las formas más antiguas de evitar que se apruebe una ley es propiciando un debate con trifulca, obligando a la Presidencia de la Mesa (Directiva) a levantar la sesión. Eso es lo que se quiso hacer anoche. Porque obviamente no hay ningún grupo que predomine en la composición del nuevo Tribunal, esa va a ser su fortaleza y su fuente de legitimidad”, manifestó el exmagistrado.

Asimismo, Álvarez se pronunció en contra de que se utilice la palabra “repartija” para referirse a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, debido a que “la Constitución exige dos tercios de los votos de los congresistas”.

“La Constitución exige dos tercios de los votos de los congresistas, por tanto, es imprescindible generar consensos entre las bancadas mayoritarias para que todos apoyen el esfuerzo común de votar por los seis candidatos y no solamente por el que a mí me simpatiza. Eso no puede ser llamado repartija”, señaló Álvarez.

