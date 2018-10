Congreso elimina ampliación del mandato a Edwin Oviedo en la FPF

En primera votación, el Pleno del Congreso aprobó con 59 votos a favor, 13 en contra y 41 abstenciones modificar la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), también conocida como ‘Ley Oviedo’.

La iniciativa aprobada plantea que se elimine la disposición final única de dicha ley, que señala lo siguiente: “El proceso eleccionario para la FPF se efectuará al término del ciclo olímpico, manteniendo vigente el mandato de su actual Junta Directiva hasta dicha oportunidad”.

Con esa disposición, que fue impulsada por los fujimoristas, Edwin Oviedo podía quedarse hasta 2020, año en que se realizarán los Juegos Olímpicos de Tokio.

Oviedo actualmente es investigado por presuntamente encabezar la organización criminal Los Wachiturros de Tumán y ser autor de la muerte de dos dirigentes azucareros. También está vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto, y para la Fiscalía habría tenido el rol de financista de la red.

La intención del proyecto aprobado ayer, que aún debe ratificarse en segunda votación, es que el cuestionado empresario deje el cargo este año –él ofreció hacerlo en 2019–, como se había establecido antes de que se aprobara la Ley de Fortalecimiento de la FPF, en enero de este año.

Pese a que existe la posibilidad de que Oviedo se mantenga en el cargo hasta el próximo año, dado que las bases departamentales de fútbol convocaron a elección también para 2019, diversos parlamentarios rechazaron su permanencia en la FPF.

Para Marisa Glave, “no puede ser posible que una persona que está siendo imputada en varias investigaciones, como las de Chiclayo por fraude administrativo, o las investigaciones de asesinato de trabajadores en Tumán (…), pueda estar en la federación por una ley que dio este Parlamento”.

Una posición similar tiene Yonhy Lescano (AP) y recordó que cuando se aprobó la norma, no pasó por la Comisión de Educación, pues “tenía nombre propio”. Gloria Montenegro (APP) se mostró a favor de la modificación, pues “necesitamos que la FPF recupere su independencia”.

FPF AMENAZA

Ni bien se conoció el resultado de la votación, la FPF señaló que podrían existir sanciones contra el país que podrían conducir a la suspensión como federación miembro de la FIFA.

“Lamentamos profundamente la equivocada motivación de varios congresistas para aprobar la modificación”, se lee en el comunicado.

Para José Luis Noriega, ex directivo de la FPF, la FIFA no impondrá ningún castigo al Perú. “No hay antecedente en FIFA de que por una situación así se desafilie a un país”, indicó.

Pero fuentes legales vinculadas al deporte señalaron lo contrario, pues ya había habido una advertencia.

ANÁLISIS

JHONNY BALDOVINO

Abogado de la SAFAP*

"NO HAY RAZÓN PARA LA SANCIÓN"

No hay ninguna implicancia en lo que se ha aprobado. En setiembre, la FIFA envió una carta a la FPF que dice que si la modificación o derogación de la Ley de Fortalecimiento tocaba dos puntos como son la decisión de la Federación de modificar su estatuto, y la aprobación de la hoja de ruta, ellos podían someter a la FPF a un proceso.



Pero lo que se ha hecho en el Pleno del Congreso no afecta ninguno de los dos puntos antes mencionados. No hay razón, entonces, para la sanción o la intervención de la FIFA. La situación jurídica de la Federación Peruana sigue siendo la misma.



Ahora bien, la modificación tampoco saca a Oviedo del cargo. El único que puede ver la permanencia o cambio es la Asamblea de Bases, y ahí se ha decidido que el proceso electoral será el próximo año. Más allá de eso, si el señor Edwin Oviedo da un paso al costado, o no, esa ya es decisión que deberá tomar él.



(*) Agremiación de

Futbolistas

DATOS

Durante el debate, Edmundo del Águila (AP) pidió que el proyecto regrese a la Comisión de Educación, pero su propuesta no fue aprobada. En cuanto al fujimorismo, la mayoría votó en abstención sobre la modificación.



La iniciativa también deroga el artículo 5 de la ‘Ley Oviedo’, que señala que la FPF “mantiene un vínculo de coordinación con el Instituto Peruano del Deporte, al que le informa sobre su calendario de actividades”.