Después de conocerse la tarde del miércoles, en la Junta de Portavoces del Congreso, que las comisiones de Trabajo y Energía y Minas cayeron en manos de la bancada Bloque Magisterial-Fenatep, y Educación en las de Perú Bicentenario, cuatro representantes de esos sectores alertan el peligro que puede ocasionar en el país esas designaciones ratificadas en el Pleno de ayer.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante Canny, dijo a Perú21 que sí existe riesgo para la inversión o la economía de que un congresista del Bloque Magisterial presida la comisión de Trabajo porque las leyes laborales antitécnicas que se puedan aprobar en ese grupo “pueden golpear no solo la rentabilidad de las empresas elevando sus costos” sino que también pondrían en riesgo “tener un negocio estable”.

Bustamante criticó que en los últimos dos años, en la comisión de Trabajo, cuando fue presidida por las congresistas Isabel Cortez y Sigrid Bazán, se aprobaron proyectos de ley con soporte técnico “casi inexistente”, y fueron realizados con “evidentes motivaciones políticas”.

S.O.S. EN COMISIONES

La presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, Pymes Perú, Ana María Choquehuanca, señaló a Perú21 que la Comisión de Trabajo no puede entrometerse en la aprobación de leyes en temas económicos que impulsen, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo.

“El Congreso no tiene por qué meterse en temas económicos. Eso está reglamentado y estipulado. Eso no le corresponde… Si el Parlamento quiere puede poner ahora un monto de ocho mil soles de sueldo mínimo, y por el lado de las empresas, ¿qué va a decir?, que las empresas solo paguen el cinco por ciento de los tributos en vez del 18 por ciento. ¿No? No puede”, puso como ejemplo, Choquehuanca.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el Ejecutivo o el Legislativo puedan plantear incentivos a favor de su sector en caso quieran aumentar el sueldo mínimo, como está previsto que podría ocurrir desde el Ejecutivo.

El exministro de Educación, Juan Cadillo, señaló a este medio que el principal temor para el sector educativo es que la comisión de Educación, que estará presidida por Perú Bicentenario, que es un grupo conformado por exlegisladores de Perú Libre, pueda cambiar o modificar el currículo escolar, cambiando el enfoque de género, y además desactivar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), al no otorgarle más presupuesto. “Eso sería un retroceso”, apuntó.

Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Carlos Gálvez, el riesgo mayor de que el Bloque Magisterial, con vínculos con la Fenatep y el Movadef, dirija la Comisión de Energía y Minas es que se oponga a la inversión del “portafolio” de proyectos mineros que tiene el sector, que suma cerca de 60 mil millones de dólares, encabezados por Tía María y Conga.

Según fuentes de Perú21, la comisión de Educación estará presidida por cualquiera de estos legislasdores: José Balcázar, Jorge Coayla o Jorge Marticorena, miembros de la bancada Perú Bicentenario. Mientras que Trabajo, y Energía y Minas, estarán a cargo de cualquiera de estos cuatro miembros de Bloque Magisterial: Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Pasión Dávila y Óscar Zea.

SABÍA QUE

-El Pleno del Congreso aprobó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil.

-La bancada Nueva Constitución Socialista no recibió la luz verde del Pleno para conseguir su conformación que, el miércoles, le fue denegada en la Junta de Portavoces.

-“Nos preocupa que desde la Comisión de Trabajo se avancen proyectos de ley con deficiente sustento técnico”, dijo Alfonso Bustamante, presidente de Confiep.





VIDEO RECOMENDADO