La polémica decisión del Congreso de modificar los procedimientos de presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de los parlamentarios sigue generando críticas. Esta vez fue el expresidente de la Comisión Presidencial de Integridad, Eduardo Vega, quien llamó la atención sobre estos cambios y acusó que estos son una “mala señal” en materia de transparencia y lucha anticorrupción.

En declaraciones a Perú21, refutó los argumentos del Congreso de que, por ser un ente autónomo, le corresponde presentar las DJI ante la Contraloría y no ante la Presidencia del Consejo de Ministros. “Ese es un debate menor, lo sustantivo es la obligación de los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones juradas, no hay ninguna excusa para no hacerlo”, comentó Vega.

Jalón de orejas

Precisó que la propuesta de la Comisión de Integridad al respecto fue que las DJI se publiquen en los portales web institucionales y sean de acceso público. En esa línea, dijo que la Contraloría y la Secretaría de Integridad de la PCM ameritan un “jalón de orejas” por no haber podido, hasta la fecha, articular un sistema único para la publicación de esa documentación.

- Gino Costa, Alberto de Belaunde, Francisco Sagasti, Martha Chávez, Rocío Silva Santisteban y José Ancalle figuran entre los 9 congresistas que presentaron sus DJI.

