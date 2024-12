Presidente de Fiscalización: Dina Boluarte "miente", "sí" estuvo en el condominio Mikonos

La presidenta Dina Boluarte "miente" porque sí estuvo en el condominio Mikonos, entre el 24 y 25 de febrero, y esto se sustenta en la declaración del presidente de la junta de propietarios de dicho conjunto habitacional, Gabriel Herrera, señaló a Perú21 el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos.

"Ella (la presidenta) miente (cuando señala que no ha estado en Mikonos). Lo que señala (el presidente del condominio) es que hay un ingreso irregular (a Mikonos). No es dentro del protocolo normal. Está el testimonio de Félix Montalvo (el exchofer presidencial)", señaló Burgos a este medio.

De otro lado, dijo que su comisión sesionará de forma permanente, y que no entrará en receso debido a que hoy finaliza la legislatura. Por ese motivo, señaló que citará a la presidenta Dina Boluarte "para la segunda semana de enero", para que declare por la fuga de Vladimir Cerrón (caso Mikonos), y su operación de rinoplastia que le ocasionó estar ausente del sillón presidencial.

Al ser consultado sobre lo señalado por Boluarte, quien negó haberse operado de rinoplastia y que se trató de una operación de salud a la nariz, Burgos indicó que "tendrá que probarlo".

Como se recuerda, la jefa de Estado dio ayer un mensaje a la nación en el que negó haber estado en Mikonos, y que su intervención quirúrgica no fue estética.

Boluarte negó haber estado en el condominio Mikonos, donde habría estado el prófugo Vladimir Cerrón, y dijo que pasó la noche en la casa de un familiar. "Yo no oculto a delincuentes ni uso los bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia", agregó.

En cuanto a su intervención quirúrgica, la mandataria aceptó haberse sometido a una rinoplastia, pero señaló que esta fue "necesaria para su salud".

"No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. La necesitaba para mi funcionalidad respiratoria y no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercir mis funciones como presidenta", manifestó.

