Ha pasado casi un mes desde que la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar a los parlamentarios de Acción Popular: Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi y Elvis Vergara por los delitos organización criminal y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Pese al tiempo transcurrido, sin embargo, hasta el momento la Mesa Directiva del Parlamento –que preside José Williams– no lo ha incluido en la agenda del Pleno y, en consecuencia, no se sabe cuándo será debatido y sometido a votación.

De acuerdo a dicho documento, los cuatro legisladores sindicados como ‘Los Niños’ habrían actuado dentro del Congreso como operadores políticos del golpista expresidente Pedro Castillo, evitando, con sus votos, que prosperen interpelaciones, censuras y el control político al gobierno perulibrista. Todo esto a cambio de obras y la colocación de sus allegados en puestos claves del Poder Ejecutivo.

El informe precisa también que en el caso de los acciopopulistas Ilich López y Juan Carlos Mori “se dispone archivar la denuncia en este extremo, por falta de material probatorio”.

Mayor celeridad

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, comentó que en algunos casos estas dilaciones responden a “razones políticas”. “Esperemos que no sea el caso y que sea por una razón operativa de procedimiento. Ojo, no es la primera vez que ocurre”, declaró a Perú21.

Consultado sobre si la baja aprobación al Parlamento no debería ser más bien un aliciente para que aceleren la resolución de este tipo de temas, Lanegra respondió: “está tan de caída su aprobación que una situación como esta no se toma en cuenta; están en una situación de burbuja completa, si tienen tan poca aprobación una decisión así no les parece tan costosa”.

Por su parte, el jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, Percy Medina, advirtió que “demorar un trámite que podría hacerse más rápidamente puede terminar ayudando o blindando a quienes están siendo sometidos a ese tramite”. “Lo ideal sería que el Congreso tramite rápidamente esto y se resuelva de una vez si tienen o no responsabilidad en aquello de lo que se les acusa. Tendría que haber más celeridad porque esto no ayuda a la opinión pública a entender que (el Congreso) no se está haciendo cómplice con denuncias graves”, subrayó.

Sabía que

Perú21 consultó al titular del Legislativo, José Williams, cuándo se agendará el tema en el Pleno pero no hubo respuesta.

El vocero de APP, Eduardo Salhuana dijo que “una manera de que el Congreso recupere la confianza ciudadana es procesando los temas pendientes y no dilatándolos o encarpetándolos; es un tema que hay que zanjar con la población”.

VIDEO RECOMENDADO