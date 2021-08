El Congreso de la República inicia este martes 17 de agosto la instalación de las 24 comisiones ordinarias para el periodo 2021-2022. El proceso se desarrollará desde hoy hasta el jueves 19, luego que el Pleno aprobara la distribución de los grupos de trabajo para este año.

El proceso se iniciará con la puesta a punto de la Comisión de Constitución, a las 9:00 am. Posteriormente lo harán las comisiones de Inteligencia (10:00 am.); Educación (11:00 am.); y Justicia y Derechos Humanos (12:00 pm.).

También se tiene prevista la instalación de los grupos de trabajo de Cultura (1:00 pm.), Relaciones Exteriores (2:00 pm.); Salud y Población (3:00 pm.); e Inclusión Social y Personas con Discapacidad (4:00 pm).

Miércoles 18 de agosto

El miércoles se instalarán los grupos de trabajo de Economía (9:00 am.); Presupuesto y Cuenta General de la República (10:00 am.); Ciencia, Innovación y Tecnología (11:00 am.); y Defensa Nacional, Orden Interno (12:00 pm).

Del mismo modo, sesionarán los grupos de trabajo de Fiscalización y Contraloría (1:00 pm.); Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas (2:00 pm.); Trabajo y Seguridad Social (3:00 pm.); y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (4:00 pm).

Cronograma de instalación de las 24 comisiones ordinarias.





Jueves 19 de agosto

Finalmente, la última fecha de instalación será el jueves 19 de agosto. En este día se pondrán en marcha el resto de comisiones ordinarias: Transportes y Comunicaciones (9:00 am.); Mujer y Familia (10:00 am.); Energía y Minas (11:00 am.); y Agraria (12:00 pm).

Además, Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (1:00 pm.); Vivienda y Construcción (2:00 pm.); Comercio Exterior y Turismo (3:00 pm.); y Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales (4:00 pm).

El cuadro de las comisiones se aprobó con 81 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones. Perú Libre solicitó una reconsideración al cuadro de comisiones, pero esta fue rechazada con 77 votos en contra, 35 a favor y 1 abstención.

