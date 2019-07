Se desata 'guerra' de carteles sobre paridad y alternancia en el Congreso

En el Pleno del Congreso , varios parlamentarios portaron en sus escaños carteles con sus posiciones en torno a la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Legislativo, como propone el Gobierno en uno de sus proyectos de reforma política.

Los legisladores de Nuevo Perú, el Frente Amplio y también Luciana León, del Apra fueron uno de los primeros que mostraron sus carteles con frases: "Paridad y alternancia, ahora".

También los congresistas de Fuerza Popular dieron a conocer su posición. El mensaje de Tamar Arimborgo fue muy contundente: "No soy una cuota", mientras que en otro refería: "Las feministas no me representan".

Ante este hecho, el titular de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry, decidió suspender la sesión del Pleno.​