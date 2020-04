El excongresista por Ucayali, Glider Ushñahua Huasanga, murió este jueves —alrededor de las 10 de la mañana— en el Hospital de Essalud de Ucayali, según confirmó un familiar del fallecido a Perú21.

La persona cercana al exparlamentario Glider Ushñahua, en diálogo con este diario, reveló que el exfuncionario presentaba síntomas de coronavirus por lo que le hicieron una prueba rápida, pero el resultado fue negativo.

“Estuvo con neumonía, no lo quisieron atender, la prueba rápida fue negativa y después le hicieron la placa, lo estuvieron paseando de acá para allá y no le quisieron atender. No le hicieron la prueba”, contó evidentemente acongojado el familiar.

Sin embargo, desde hace dos días le hicieron unas placas médicas que presentaban la dificultad respiratoria y una aparenten neumonía. No descartaron la posibilidad que muriera por el COVID-19, pero no lograron realizarle la prueba molecular.

CARLOS TUBINO LAMENTÓ LA PÉRDIDA

“Muy lamentable noticia! Compartí con él nuestra lucha en la búsqueda de mejores condiciones de vida para el pueblo ucayalino. Mi más profundo pesar a su familia. Que Dios lo tenga en su gloria. QEPD”, escribió en Twitter Carlos Tubino.

