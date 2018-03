La Junta de Portavoces decidió convocar al Pleno del Congreso de la República este jueves a las 4 de la tarde, donde se debatirá la renuncia presentada hoy por el presidente Pedro Pablo Kuczynski tras la difusión de videos que comprobarían una posible compra de votos para impedir la vacancia.

Con una votación "casi unánime", la Junta de Portavoces aceptó redactar la resolución legislativa en las próximas horas donde se "hará notar la disconformidad con respecto al contenido de la carta que ha comunicado (PPK)".

"El Perú está por encima de todo, y debemos proceder al trámite de la renuncia del Presidente de la República", dijo el presidente del Congreso , Luis Galarreta , durante conferencia de prensa.

El fujimorista también anunció que el vicepresidente y embajador en Canadá, Martín Vizcarra, llegará a Lima la noche del jueves, por lo que el viernes en la mañana asumiría el cargo presidencial. Las Fuerzas Armadas también están a la espera de la sucesión constitucional.

"Me he comunicado con el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA, quien me dice que están al orden constitucional y a la espera de la transición respectiva", acotó Galarreta.​