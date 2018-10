Congreso debate hoy últimas dos reformas

El Pleno del Congreso debatirá hoy, a partir de las 3 de la tarde, los dictámenes pendientes en el marco de la reforma constitucional planteada por el presidente Martín Vizcarra.

No obstante, la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, de Fuerza Popular, no terminó de aprobar anoche el dictamen completo sobre el retorno de la bicameralidad y ni siquiera inició el debate de la no reelección de congresistas.

Respecto al primer tema, el grupo de trabajo aprobó con 15 votos a favor, 0 en contra y dos 2 abstenciones la modificación del artículo 102, referido, en uno de sus puntos, a las facultades delegadas.

Se estableció que la competencia de la revisión de los decretos legislativos (Senado o Cámara de Diputados) se desarrolle en una ley orgánica.

En paralelo al debate, el mandatario Vizcarra pidió al Congreso que no desnaturalice las reformas y no junte las preguntas de bicameralidad y no reelección en una sola.

Luz Salgado, de Fuerza Popular, sostuvo que, con esa declaración, el jefe de Estado evidencia que no le interesa la bicameralidad, sino solo la no reelección de congresistas.

Incluso, algunos legisladores amenazaron con “amarrar” las reformas y retaron a Vizcarra a cerrar el Parlamento.

El oficialista Gilbert Violeta criticó esta actitud y manifestó que “no se trata de pechar a nadie” sino de continuar con celeridad el debate en lugar de entrar a temas políticos.

“Aquí hay una sobrerreacción, una sensibilidad”, acotó.

TENGA EN CUENTA

* De acuerdo con la agenda del Congreso, la Comisión de Constitución sesionará hoy a las 9:30 a.m.

* Sobre la bicameralidad, son 47 artículos los que plantea modificar el Ejecutivo de la Carta Magna. Aún falta que se aprueben tres. Sobre la no reelección, se propone cambiar solo una norma.