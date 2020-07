El vocero de Somos Perú, Rennán Espinoza, sostuvo que es “realmente penoso” el cambio de postura de las bancadas de Unión por el Perú (UPP) y Podemos sobre el dictamen que establece impedimentos para postular a cargos de elección popular a los sentenciados por delito doloso.

Dicha reforma constitucional, se recuerda, fue aprobada por el Pleno del Congreso, días atrás, en primera votación, con el respaldo de 111 congresistas. El último lunes, sin embargo, cuando se esperaba ratificar la norma con una segunda votación, los voceros de UPP y Podemos dieron un giro radical y se pronunciaron en contra de la medida. Al final, la segunda votación no se llevó a cabo y quedó postergada hasta nuevo aviso.

“Es realmente penoso que estas dos bancadas votaran a favor en primera votación y luego, el lunes, terminaran manifestando una posición totalmente contraria. Los portavoces indicaron que la medida no respeta la presunción de inocencia ni la múltiple instancia, pero omiten que el impedimento no se aplica a personas procesadas sino sentenciadas donde no hay presunción de inocencia; ese argumento es totalmente falaz”, declaró a Perú21.

El legislador de Somos Perú desvirtuó también la versión esgrimida por dichos bloques de que la reforma es una suerte de estratagema para quitar del camino a sus candidatos y dejarles el camino libre a los aspirantes de Acción Popular y Alianza para el Progreso.

“Eso lo han expresado ellos mismos, no es una conjetura, lo han dicho en el Pleno; (...) les traicionan su miedos porque presumen que van a sentenciarlos (a sus candidatos)”, subrayó Espinoza.

Agregó que hay tiempo hasta setiembre para llevar a cabo la segunda votación toda vez que se deben tener claras las reglas de juego electorales por lo menos seis meses antes de los comicios de abril de 2021.

Recordó que entre Fuerza Popular, UPP y Podemos suman 39 votos mientras que las seis bancadas restantes representan 91 votos que permiten aprobar la reforma en cuestión. Sin embargo, acotó que hay algunos congresistas con licencia por motivos de salud por lo que dijo que confía en que esta situación se subsane en las próximos días y se logren los 87 votos exigidos para una reforma a la Carta Magna.

