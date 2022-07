Hoy, desde las 10:00 a.m., el Congreso elegirá a la nueva Mesa Directiva. El último domingo, cuando el bloque de Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y Podemos Perú presentó su lista, cabía la esperanza de que Gladys Echaíz –candidata a la presidencia del Parlamento por Renovación Popular y seis miembros de Avanza País– reconsiderara su postulación. No obstante, esto no sucedió y el lunes, media hora antes de que venza el plazo, inscribió su fórmula. Para sorpresa de algunos, también se dividió la izquierda en dos listas.

La plancha de Lady Camones ya estaba confirmada con Martha Moyano (FP), Digna Calle (PP) y Wilmar Elera (SP). Ayer, alrededor de las 8:00 a.m., se presentó la primera lista de la izquierda, liderada por Héctor Acuña (Cambio Democrático), José María Balcázar (Perú Bicentenario), Ruth Luque (Cambio Democrático) y Roberto Kamiche (Perú Democrático). A las 9:24 a.m. se ingresó la nómina de Esdras Medina (RP), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Ilich López (Acción Popular) y Katy Ugarte (Bloque Magisterial). Dos minutos después se registró la de Echaíz, acompañada de Adriana Tudela (Avanza País), José Cueto (RP) y Alejandro Cavero (Avanza País). Las pugnas internas La división tanto del bloque de oposición como del oficialismo y sus aliados de la izquierda no solo generará complicaciones al momento de la votación, sino que, a la interna, ha acentuado el fraccionamiento de los grupos parlamentarios. Con 12 bancadas y cinco no agrupados, las pugnas por la Mesa Directiva provocaron la renuncia de Juan Burgos a Avanza País, quien no toleró que seis de sus compañeros se aliaran con Renovación Popular y debilitaran a la oposición. En diálogo con Perú21, confirmó que apoyará a Camones en solitario. MIRA: Alva: “Todo lo que está alrededor del presidente se está pudriendo. Ya le pedí que renuncie” En Acción Popular, que desde hace varios meses está fragmentado por ‘Los Niños’, tienen la candidatura de uno de estos en la lista 3. Se trata de Ilich López, que se llevará al menos los votos de los otros cinco ‘Niños’ que están alineados con su postura. Otros cinco acciopopulistas, incluidas María del Carmen Alva y Karol Paredes, respaldarán la lista 1. En tanto, Esdras Medina (RP) dejó con 15 votos a la fórmula de Echaíz, al presentar su postulación en paralelo con congresistas de la izquierda. En un inicio, antes de que la exfiscal renuncie a APP y se pase a RP, él buscó ser el candidato a la presidencia por su partido. Perú21 Las fracciones detrás Para el analista político Gerardo Távara, este es un escenario complicado que tiene sus antecedentes en las votaciones de la última legislatura. “Esta dificultad para lograr acuerdos de presentar solo una lista o dos listas es la expresión de lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses en el Congreso. Hemos visto votaciones en el Pleno donde los grupos parlamentarios que supuestamente son de oposición votaron junto a grupos oficialistas. Se han difuminado las fronteras entre izquierdas y derechas”, señaló a Perú21.TV. Sabía que La semana pasada, Echaíz y Héctor Acuña renunciaron a sus partidos para buscar cabida en otro grupo que sí respalde sus candidaturas a la presidencia del Congreso.

De no alcanzar la mayoría + 1, las dos listas con mayor respaldo en primera vuelta deberán ser sometidas a una segunda votación. De acuerdo a cálculos preliminares, la lista de Camones competiría con la de Esdras Medina. VIDEO RECOMENDADO Perú21TV conversó con los exprocuradores anticorrupción Antonio Maldonado y Luis Vargas Valdivia sobre la nueva investigación abierta por la Fiscal de la Nación a partir de las declaraciones del exministro Mariano González sobre una posible obstrucción de la justicia de parte del Presidente Castillo.