Aunque no todas las bancadas buscan dialogar con ellos, la izquierda parlamentaria estaría dispuesta a conversar con todos los frentes para las negociaciones de la Mesa Directiva. Esto, luego de que Héctor Acuña –que el último viernes renunció a APP– dijera que no desestima posibles alianzas con congresistas no agrupados, exoficialistas y “otros que sean provincianos”.

"Los que somos del interior del país, tenemos una visión distinta de las necesidades del Perú, podría ser bueno sumar esas voces", señaló a Perú21 el hermano de César Acuña. MIRA: Pedro Castillo: un 74% desaprueba la gestión del presidente, según Ipsos Al ser consultado sobre este escenario, el legislador de Perú Libre, Jaime Quito, dijo que el vocero (Waldemar Cerrón) es quien declarará sobre las negociaciones de la Mesa Directiva. Sin embargo, no cerró la puerta a nadie. "No le veo inconvenientes a conversar con el señor (Acuña) u otros grupos", comentó. Este diario también habló con Alex Paredes, del Bloque Magisterial, quien tampoco descartó esta opción. "Recién hoy por la noche veremos temas de la Mesa Directiva, pero no descartamos conversar con él o con quien nos convoque", aseguró.