La renuncia de Gladys Echaíz a APP era la crónica de una muerte anunciada, luego de que el partido de César Acuña decidiera no apoyar a los congresistas invitados de su bancada, como ella, para postular a la Mesa Directiva. La salida de Héctor Acuña, por otro lado, fue sorpresiva. No obstante, el congresista no descartó “amistarse” con la agrupación.

“Yo he renunciado a la bancada mas no al partido. Estaré como no agrupado esperando que el partido reaccione, pero si no, podría formar otra bancada con congresistas que sí me apoyan (para postular a la Mesa Directiva)”, contó a Perú21.

El hermano del líder de APP recordó que en esta última semana, otros miembros de la bancada firmaron una carta en respaldo de su eventual candidatura, pero lamentó que esta fue desestimada por los directivos de la organización.

“Finalmente el vocero de nuestra bancada (Eduardo Salhuana) y la vicepresidenta (Lady Camones) no tomaron esas opiniones en cuenta. Si realmente me hubieran considerado sería distinto, pero pidieron que retiren las firmas en mi respaldo, poniendo en en tela de juicio mi persona”, aseguró.

Dijo además que por su historia en APP, espera que la bancada recapacite. “Yo soy militante de APP, el soporte del partido es la bancada que integré. Si bien nosotros hemos tenido la oportunidad de elegir un candidato para la Mesa, que desmerezcan un documento que me respalda me apena”, acotó.

Fuentes de este diario informaron que, tras estas movidas, Roberto Chiabra sería la tercera opción del partido para pedir la presidencia de la Mesa Directiva. En primer lugar se mantiene Lady Camones, seguida por Eduardo Salhuana.

Esta semana será crucial para el Parlamento. (Foto: @photo.gec)

Al ser consultado sobre esta posibilidad, el invitado de APP se mostró tranquilo. “No se trata de un partido, sino de las personas que van a integrar la Mesa. Yo estoy tranquilo, el partido está conversando conmigo y creo que el tema del respeto es importante. No soy afiliado, pero sigo en la bancada”, sostuvo.

Recordó que la elección de esta nueva Mesa será crucial debido a los eventos que podrían ocurrir en lo que resta del año, provocados por la inestabilidad y la crisis del gobierno de Pedro Castillo. “Sabemos que ahora hay más intereses que en la Mesa anterior, pero hay que tener cuidado. La persona que dirija el Parlamento, sea del partido que sea, debe ser capaz de darle tranquilidad al Congreso y a la ciudadanía. La segunda vicepresidencia también será crucial porque si el gobierno actual no da más, tendría en sus manos la dirección del Parlamento”, recordó.

TODOS QUIEREN UNA SILLA

En tanto, se tuvo conocimiento de que Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País habrían hecho propuestas verbales a Echaíz para que se les una.

El vocero de esta última agrupación, José Williams, desmintió esta versión. “Por parte de Avanza País no hay una propuesta a nivel del partido. El martes vamos a debatir temas sobre la MD, pero con nuestros congresistas porque aspiramos a ocupar alguna vicepresidencia”, adelantó.

Por la tarde ayer, el congresista Enrique Wong de Podemos Perú, aseguró que hay conversaciones entre diferentes parlamentarios para conformar una bancada “de concertación” para recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Hay conversaciones con diferentes bancadas para ver cómo se puede formar esta bancada de concertación que yo llamo, porque tenemos que recuperar la confianza, buscar la forma cómo recuperar la confianza y viene mayor inversión”, indicó a RPP.

En tanto, en horas de la noche, APP emitió un comunicado agradeciendo el respaldo de César Acuña tras sus últimas pérdidas, y asegurando que se encuentran “en unidad” como partido.

Datos

Las opciones de Avanza País para la Mesa Directiva son, por ahora, Alejandro Cavero, Juan Burgos o José Williams.

son, por ahora, Alejandro Cavero, Juan Burgos o José Williams. El vocero de Somos Perú, Wilmar Elera , dijo que su bancada buscará estar en la Mesa Directiva y que el candidato será definido por la titular del partido, Patricia Li.

, dijo que su bancada buscará estar en la Mesa Directiva y que el candidato será definido por la titular del partido, Patricia Li. El Comité de Profesionales de APP envió a César Acuña un oficio en respaldo de Héctor Acuña.

“Manifestamos también a usted nuestro pedido respetuoso y fraterno en el sentido de brindar el apoyo partidario correspondiente a nuestro congresista Ing. Segundo Héctor Acuña Peralta para su postulación a la Presidencia del Congreso de La República”, se lee en el documento al que Perú21 tuvo acceso.

