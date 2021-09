Estuvo apenas cinco días ejerciendo el cargo de presidente de la República y se vio obligado a renunciar por las protestas ciudadanas durante las cuales murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

El excongresista por Acción Popular Manuel Merino, sin embargo, ha solicitado a su correligionaria y presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, que disponga, a su favor, el pago de la pensión vitalicia que la Ley Nº 26519 le otorga a los exjefes de Estado y que equivale a la remuneración mensual de un congresista, es decir S/15,600. La norma agrega que, en caso de fallecimiento, serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiere.

En una escueta carta, fechada el 8 de setiembre, Merino solicita también que se le asignen “todos los beneficios logísticos y de personal” que le reconoce a los exmandatarios un acuerdo de Mesa Directiva del Congreso que data de octubre de 2016, y que señala que, además de la pensión y seguros, los expresidentes de la República tendrán un vehículo en calidad de préstamo, vales de combustible hasta por un tope de 150 galones mensuales y una persona asignada en la modalidad de CAS con una retribución mensual no mayor a S/ 3,700.

TAMBIÉN SAGASTI

Cabe recordar que el 26 de julio pasado, dos días antes de concluir su gestión, el expresidente Francisco Sagasti formuló similar solicitud ante el entonces oficial mayor del Parlamento, Yon Pérez. Incluso, en comunicación cursada el 8 de setiembre al actual oficial mayor, Hugo Rovira, el también exlegislador precisó que su seguro médico se mantiene activo, que la contratación de una persona a su servicio está en trámite y que se hizo efectiva su renuncia al préstamo de vehículo y entrega de vales de combustible. Además, en respuesta a un pedido de Oficialía Mayor, expone los fundamentos que, según él, sustentan su requerimiento de una pensión vitalicia.

“NO ES ÉTICO”

En declaración a Perú21, el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma dijo que la ley es “vaga e imprecisa” y no distingue si se ejerce el cargo por elección, destitución del vicepresidente u otros. Bajo esa premisa, consideró que la norma podría ser objeto de una interpretación por el propio Parlamento. “No sería necesario derogarla sino más bien acotarla”, dijo.

Agregó que tanto en el caso de Merino como de Sagasti, ambos accedieron a la Presidencia de manera accidental y no por elección popular. “El período que estuvieron en el cargo fue breve, en un caso meses, en otro días. No pareciera muy ético aprovecharse de la ley para obtener beneficios de esa magnitud, pero la ética es un acto de valoración personal, no es vinculante ni obligatoria, lamentablemente”, puntualizó.

DATOS

La ley que da luz verde al pago de una pensión vitalicia a los expresidentes fue promulgada en 1995. En junio último, el anterior Congreso aprobó una norma para eliminar el beneficio, pero esta fue observada por Sagasti.

El vocero de APP, Eduardo Salhuana , dijo a Perú21 que si bien la norma es legal, hay consideraciones éticas que deberían tomarse en cuenta. Agregó que el pedido de Merino deberá ser evaluado.

"No es ilegal, pero tampoco es ético ni decente cobrar pensión vitalicia por cinco días en el cargo", señaló el ministro de Justicia, Aníbal Torres.

