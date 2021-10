Los militantes del partido oficialista advirtieron a los congresistas invitados que, si votan a favor de otorgarle la confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez, serían separados de la bancada, reveló el legislador del lápiz Alex Paredes, quien pidió “no sobredimensionar las cosas”.

“El miércoles se reunió el partido y decidieron que los militantes de Perú Libre van a negar el voto de confianza al gabinete. En el caso de los que hemos llegado al Congreso en condición de invitados, si damos el voto, eso significa autoexclusión del grupo parlamentario y eso nos invita a tener que conformar un grupo parlamentario, no porque nosotros queramos, sino porque ya se ha tomado una decisión”, indicó el congresista Paredes a Perú21.

En la otra orilla, Jaime Quito precisó que en la reunión se acordó respetar las promesas de campaña. “No se trata de rupturas, sino es un llamado de atención al gobierno para que siga en línea firme. No podemos expulsar a alguien que no está afiliado al ROP; los maestros (que son congresistas) vienen formando su propio partido”, dijo a este medio.

‘Madurez política’

En tanto, la noche del viernes, las ministras Dina Boluarte y Betssy Chavez emitieron un comunicado señalando que no les “amedrenta la amenaza de expulsión de Perú Libre” e hicieron un llamado a la “madurez política”. A la par, el secretario regional de PL, Jorge Spelucín, indicó que se ha “observado falta de seriedad y lealtad al partido” por parte de ambas funcionarias.

TENGA EN CUENTA

El legislador Alex Paredes descartó formar parte de alguno de los bandos dentro de Perú Libre.

Betssy Chavez y Dina Boluarte “han tomado una posición netamente personal”, señaló Jaime Quito, quien añadió que “este gobierno ha cedido a los chantajes de la derecha”.