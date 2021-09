Debía ser visto con prioridad, pero se dejó para el final. La noche de ayer, más de un mes después de haber asumido funciones, el Pleno del Congreso aprobó la nómina de los integrantes que conformarán la Comisión de Ética Parlamentaria, que, aun antes de su instalación, tiene ya en agenda las denuncias presentadas en contra de dos legisladores oficialistas: Guillermo Bermejo y Guido Bellido.

El grupo de trabajo, que estará integrado por 17 parlamentarios, deberá actuar contra el reloj. El pasado 12 de agosto, el congresista Juan Burgos (Avanza País) presentó una denuncia contra Guillermo Bermejo (PL) por actitudes “antidemocráticas”, luego de que se filtrara un video en el que el allegado a Vladimir Cerrón hablaba de cerrar el Congreso si no se otorgaba el voto de confianza al gabinete que preside el cuestionado Guido Bellido.

“La derecha se está sacando su careta y ahora demuestran que son fascistas e igual van a ser derrotados, pero si se atreven a tanto, bueno, se cerrará el Congreso si no les gusta ningún gabinete (...). Mil veces que cierren el Congreso si lo que viene después es una Asamblea Constituyente”, dijo entonces, en un evento con dirigentes de juventudes de Perú Libre, Bermejo, quien también es investigado por delito de terrorismo.

Burgos también lo señaló ante la Comisión de Ética por desprecio al orden constitucional, y pidió que se le aplique la máxima sanción: suspensión de 120 días.

CASO BELLIDO

La otra denuncia que debe verse con prioridad es la formulada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

El último lunes, la tercera vicepresidenta del Parlamento reveló que antes de que Bellido asumiera la PCM, la agredió verbalmente en el marco de una reunión con el entonces presidente de la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva, el oficialista Jaime Quito (PL).

“Dije que por favor me den la oficina de mi padre (Enrique Chirinos), pues tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido me dijo: ‘¿Qué te preocupas de eso? Anda, cásate’, y le dije: ‘Perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Me dijo entonces: ‘Ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente, (...) me pareció una falta de respeto grave”, precisó la congresista.

Este último caso generó el rechazo contundente de la mayoría de bancadas. Una actitud que contrasta con la postura asumida desde Perú Libre que, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso, ha tratado de pasar por agua tibia el hecho de que Bellido no asume, hasta hoy, su responsabilidad.

APROBACIÓN TARDÍA

Anoche, el Pleno del Congreso aprobó –con 111 votos a favor– la composición de la Comisión de Ética. Participarán en ella Jaime Quito, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Kelly Portalatino y María Antonieta Agüero, de Perú Libre; María Cordero, Mery Infantes y Jorge Morante de Fuerza Popular; y Karol Paredes y Wilson Soto de Acción Popular. También Eduardo Salhuana y Rosío Torres de APP; Diego Bazán de Avanza País, Hitler Saavedra de Somos Perú-Partido Morado; Javier Padilla de Renovación Popular; Ruth Luque de Juntos por el Perú y Carlos Anderson de Podemos Perú.

SABÍA QUE

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, precisó que la instalación de la comisión se llevaría a cabo en el transcurso de hoy viernes o, a más tardar, el próximo lunes 6 de setiembre.

Voceros de las diferentes bancadas indicaron a Perú21 que aún no se ha previsto la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

