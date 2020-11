Cuando ya se habían superado los 70 votos positivos para la elección de la Mesa Directiva encabezada por Francisco Sagasti del Partido Morado —flamante presidente del Congreso—, el relator del Parlamento llamó a Cecilia García de Podemos Perú para que diera su voto, pero ella prefirió hablar antes de decir sí o no.

“Sé que en este momento están celebrando, dándose la mano y abrazándose entre todos. La Confiep, los medios de comunicación, los banqueros hoy celebran porque han logrado lo que querían”, dijo Cecilia García cuando fue interrumpida por el relator para exigirle su voto y no alargar más la sesión.

Pero ella continuó diciendo: “en la ONP también murieron personas. Hoy le damos el poder a quienes siempre nos dieron la espalda no dejaremos de luchar. Por mis hermanos de la AFP que hoy están esperando promulgación de su…”, fue nuevamente interrumpida con gritos de “¡al voto!, ¡al voto!”.

Cecilia García Rodríguez de PP fue tildada de loca por congresista.

Entonces, pasó lo que últimamente ocurre desde las sesiones virtuales: la costumbre de dejar los micrófonos abiertos por la distracción o la ignorancia; y se oyó decir a un congresista varón: “Está loca esa mujer”.

El relator continuó con los demás llamados para concluir oficialmente con la votación y cinco minutos después repitió el nombre de Cecilia García, quien contestó a quien la tildó de loca.

“Espero que no me cierre el micro, señor relator. Así me hayan dicho loca yo no estoy dispuesta a dar en cheque en blanco las luchas de la AFP y ONP, pero tampoco voy a darle la espalda a esos muertos que han sido producto de esta crisis...”. Otra interrupción. Esta vez fue una fastidiada Rocío Silva Santisteban que le pedir ir al voto y como no lo hizo. Le apagaron el micrófono para proseguir.

VIDEO RECOMENDADO

Este es el perfil de Francisco Sagasti, nuevo presidente del Congreso 16/11/2020