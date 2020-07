El acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, que preside Manuel Merino de Lama, para otorgarle un bono de instalación de S/15,600 a los 130 legisladores, apenas un día después de haberse iniciado sus funciones, en marzo pasado, ha generado una serie de cuestionamientos. Sobre todo luego de conocerse que entre los beneficiarios figuran 23 legisladores de Lima y Callao que cobraron ese monto pese a que no les correspondería e, incluso, en algunos casos lo destinaron a donaciones a título personal.

Un informe de la Oficina Legal del Parlamento ha precisado, al respecto, que “no resulta factible que el monto recibido para gastos de instalación sea donado para una finalidad distinta a la que originó el egreso por la entidad”.

Más aún, precisa que “(...) El apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria puede darse por descuento de remuneraciones que sí son de libre disponibilidad, o como una suma de dinero del patrimonio del congresista, desligada de los gastos por instalación recibidos”.

El abogado y excongresista Enrique Ghersi cuestionó el otorgamiento de este beneficio. “¿Por qué se le tiene que pagar los gastos de instalación a los congresistas de Lima? ¿Por qué con el dinero del Tesoro Público se tiene que pagar una instalación que no existe si ellos ya están instalados? El bono no debería ser universal sino un subsidio para aquellos parlamentarios que efectivamente carecen de domicilio en la capital. Incluso, para los congresistas de provincias habría que revisarlo caso por caso porque muchos tienen casa o departamento en Lima y no incurren en gastos adicionales; el bono no debe ser indiscriminado”, acotó.

El jurista añadió que el informe legal precisa que el dinero no es de libre disponibilidad y está destinado a un fin específico, motivo por el cual, subrayó, tampoco debería haber sido donado.

NULIDAD DE DONACIONES

En esa línea, manifestó que lo que correspondería es que el procurador encargado de la defensa de los intereses del Congreso “demande la nulidad de las donaciones por objeto ilícito a cada una de las personas que recibió dinero de los congresistas y que solicite su reintegro al Tesoro Público”.

¿Es posible hacerlo? Según Ghersi, sí se puede, ya que, de acuerdo al Código Civil, toda donación debe ser hecha a través de escritura pública. “El Congreso puede requerir la información al Colegio de Notarios y en 24 horas tendrá la respuesta. O de repente dicen políticamente que han donado y no lo han hecho”, comentó.

