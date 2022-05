La segunda legislatura del Congreso del primer año de funcionamiento termina el próximo 15 de junio, y aunque se estima que se prorrogue hasta fin de mes, entre las bancadas ya se comenzaron a plantear los términos y condiciones para elegir a los próximos miembros de la Mesa Directiva del periodo que se inicia el 27 de julio.

En 2021, de un total de nueve bancadas, se presentaron tres listas. La primera era de Renovación Popular, que se negó a negociar con otras agrupaciones. La segunda y ganadora estaba integrada por Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Avanza País. La tercera tenía a Somos Perú -Partido Morado, Perú Libre (PL) y Juntos por el Perú (JP).

Este año, con diez bancadas y nueve congresistas no agrupados, los acuerdos no serán tan sencillos. APP espera liderar la Mesa, como pidieron de forma verbal el año pasado, al ofrecer su apoyo a la lista presidida por María del Carmen Alva (AP) siempre y cuando ellos fueran los sucesores.

Fuentes del Parlamento aseguran que algunos grupos de oposición respetaría esa condición si se propone a los legisladores invitados Roberto Chiabra o Gladys Echaíz como candidatos para presidir la Mesa. No obstante, el partido de César Acuña pretende apostar por sus militantes.

Al interior de app

En julio de 2021 se propuso a Chiabra para una posible lista de APP. Esta vez la agrupación adelanta que no sería una opción. Héctor Acuña dijo que aspiran a liderar el Legislativo con uno de sus afiliados.

“Hicimos un acuerdo verbal, pero sabemos que la negociación aún no es clara. Es nuestra aspiración presidir la Mesa Directiva y, según lo que hemos conversado con la dirigencia del partido, tendría que ser con un militante, no con un invitado”, informó a Perú21.

No descartó la posibilidad de integrar una lista multipartidaria con Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Democrático o el Bloque Magisterial. “Cuando se tiene de todo, es mejor porque hay que trabajar para todos”, dijo. Al preguntarle si les cedería la presidencia, respondió: “Ellos podrían ocupar alguna vicepresidencia”.

Para Chiabra, el objetivo sería distinto. “Me imagino que, a nivel de oposición, no debe haber cambiado el objetivo de que ellos (oficialismo) no tengan la Mesa Directiva, por una cuestión de balance de poderes”, precisó.

En declaraciones anteriores, no huyó a la posibilidad de reemplazar a María del Carmen Alva en la dirección del Congreso. Pero ahora tiene sus dudas por la postura del partido. “Lo veo difícil, así como con la doctora Echaíz, porque no somos militantes”. Esta última también se mostró con disposición para aceptar el reto. Todo dependerá de su bancada. En una entrevista publicada por este diario el 24 de abril, señaló: “Si la bancada lo decide, bueno, así será. Los retos hay que asumirlos”, dijo.

No hay cheque en blanco

Luis Aragón (AP) consideró que APP tendrá que lidiar con las nuevas bancadas para hacer respetar el acuerdo verbal que se hizo. Por parte de la lampa, no buscarán insistir en la presidencia. “Siendo la tercera minoría, seguro se pedirá integrar la mesa, pero ya no la presidencia. Se verá probablemente en julio porque tenemos un Pleno descentralizado para el 14, 15 y 16 de junio en San Martín y lo más probable es que se amplíe la legislatura hasta fin de mes”, refirió a este diario.

Alejandro Cavero (Avanza País) se mostró a favor de respetar los acuerdos verbales para mantener la coalición de oposición, sin que eso represente “un cheque en blanco”. “La alianza entre partidos no es un cheque en blanco para que pongan a cualquier persona ahí; tiene que cumplir un perfil con cierta idoneidad. Igual con el resto de partidos; si AP integra la mesa, no puede poner a ‘Los Niños’”, aseveró.

Por su parte, Alex Flores, de Perú Libre, indicó que “a su momento” lo discutirán a nivel del partido. “Es probable que, si hay alianzas, se haga con los más cercanos como el Bloque Magisterial, Perú Democrático o Cambio Democrático”, comentó.

Por el lado de Renovación Popular, pese a que José Cueto no se cerró a la posibilidad de que su bancada integre una lista multipartidaria, se negó a apoyar una lista “basada en un acuerdo verbal”, en referencia a tener a APP a la cabeza.

En tanto, Alejandro Aguinaga se pronunció sobre las expectativas de Fuerza Popular, que en 2021 renunció a su derecho de participar en alguna lista. “Por la experiencia sabemos que eso se define en la última semana. Si cambiamos de parecer, seguramente será tras un debate interno, producto de un consenso, como siempre hemos hecho”, expresó.

Sabía que

“ Algunos congresistas ofrecieron obras en campaña. Como no es competencia del Congreso, han estado detrás de que les den una obra. Por eso no vacaban a Juan Silva (ex-MTC), subordinaron su voto a la obra. Hay que tener cuidado con quién se sienta en la Mesa Directiva ”, advirtió Roberto Chiabra.

”, advirtió Roberto Chiabra. Chiabra agregó que: “ Ahora hay cuatro bancadas del oficialismo, y una facción de otro partido que está jugando sucio ”.

”. En entrevista con EC, Lady Camones (APP) descartó ir en la nueva Mesa Directiva.

