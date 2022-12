Después de varios días, el presidente del Congreso, José Williams (Avanza País), se pronunció sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo para que el titular del Parlamento sea quien se encargue del despacho presidencial mientras el presidente de la República se encuentra en el extranjero, en caso de no contar con vicepresidentes, como ocurre ahora con Dina Boluarte.

El legislador consideró que debe ser un miembro del Ejecutivo quien ocupe ese cargo. “El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que, en caso la presidenta se ausente del país, pueda reemplazarla el presidente del Congreso (…) No es conveniente, a mi criterio quien reemplace al presidente debería ser del mismo gabinete porque es la misma esencia de trabajo... podría ser el primer ministro, pero es asunto legal”, expresó Williams ayer.

Para Alejandro Rospigliosi, exjefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Congreso, esta iniciativa no debería ser prioridad de Boluarte.

“La propuesta de Williams es interesante, pero requiere de dos legislaturas. Por otro lado, los proyectos de ley del Ejecutivo deberían responder a una agenda país. Boluarte es presidenta de transición, antes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti estuvieron en su posición, no tenían vicepresidentes, no viajaron nunca y no pasó nada. Hay otros temas más importantes”, refirió a Perú21.

Tenga en cuenta

“Es un momento crítico, están jugando al juego de las sillas y el que se para puede perder su silla, y estamos hablando de la silla presidencial. Necesitamos que la presidenta se quede en su sitio, por seguridad ”, advirtió Rospigliosi.

”, advirtió Rospigliosi. El titular de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (FP) dijo que es necesario ampliar el debate sobre proyecto del Ejecutivo con opiniones de expertos.